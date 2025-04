Maltempo Puglia: piogge e temporali in atto, allerta su Gargano, Daunia e Salento

MeteoWeb

La Puglia continua a fare i conti con una situazione meteorologica improntata all’instabilità, che pur mantenendosi su scala locale, tende oggi a manifestarsi con maggiore probabilità rispetto ai giorni precedenti. Il contesto atmosferico è dominato da correnti deboli ma umide, che favoriscono la formazione di addensamenti nuvolosi irregolari, specie nelle ore più calde della giornata.

Nel dettaglio, l’inizio di questo fine settimana si caratterizza per un cielo spesso coperto da nubi in sviluppo diurno, con la possibilità concreta di rovesci sparsi o brevi temporali, localizzati in particolar modo nelle zone interne del Gargano, sui monti Dauni e sul versante centro-orientale e meridionale del Salento, soprattutto nel leccese.

Il radar meteo, aggiornato in tempo reale, evidenzia al momento la presenza di celle temporalesche attive tra il promontorio del Gargano e la provincia di Barletta-Andria-Trani. Si segnalano numerose fulminazioni in atto, segno della vivacità dell’attività convettiva in quelle aree. Si tratta di fenomeni brevi ma intensi, spesso accompagnati da colpi di vento e improvvisi scrosci d’acqua.

Tendenza serale: attenzione tra barese, brindisino e Valle d’Itria

Con il passare delle ore, le nubi tenderanno a spostarsi verso sud-est, andando ad interessare altre aree del territorio regionale. In particolare, tra la serata e la notte, nuovi annuvolamenti potranno fare il loro ingresso dal barese verso il brindisino e la Valle d’Itria. Anche in queste zone non si esclude la possibilità di brevi piogge o locali acquazzoni, sebbene di entità generalmente contenuta.

Temperature e ventilazione: poche variazioni, venti in rinforzo sulla costa orientale

Dal punto di vista termico, non sono previste variazioni significative: le temperature si manterranno pressoché stazionarie rispetto ai valori medi del periodo, con minime e massime entro le medie stagionali. I venti saranno deboli e variabili, ma con possibili rinforzi dai quadranti settentrionali lungo i settori costieri adriatici, specialmente nelle ore serali. I mari si presenteranno poco mossi su gran parte del litorale.

Consigli pratici e previsioni a breve termine

Per chi ha in programma attività all’aperto – escursioni, spostamenti o eventi – è bene tenere d’occhio le condizioni del cielo nel primo pomeriggio e consultare fonti affidabili per gli aggiornamenti in tempo reale. L’instabilità infatti, pur non estesa a tutta la regione, può dar luogo a fenomeni anche rapidi e improvvisi, tipici della primavera avanzata.

