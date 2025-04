Maltempo Puglia, temporali e grandine nel Foggiano: automobilisti soccorsi a Lucera | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Forti piogge e temporali hanno colpito oggi varie zone della Puglia, in particolare il Foggiano. I valori pluviometrici più significativi indicano 58mm di pioggia caduti a Lucera, proprio nel Foggiano, 37mm in località Piana Marchesa, poco distante, ma anche 42mm a Mottola (Taranto), 27mm a Terlizzi (Bari), 24mm a Martina Franca, (Taranto), ma anche a San Pancrazio Salentino (Brindisi), 19mm a Noci e Cassano delle Murge, nel Barese.

Le intense piogge hanno causato allagamenti e disagi per la circolazione stradale a Lucera. Diversi gli interventi dei Vigili del Fuoco che stanno operando nel comune per liberare le strade allagate. Il sindaco Giuseppe Pitta ha sottolineato che “la situazione è attualmente sotto controllo e che la Protezione Civile è al lavoro. Soccorsi anche alcuni automobilisti in difficoltà sorpresi dalla violenta pioggia“. La zona è stata colpita anche da una intensa grandinata che ha ricoperto le strade di bianco, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo.

Temporale con grandine anche alle porte di Altamura, in provincia di Bari: colpita in particolare la zona a nord del centro abitato dove si registrano accumuli fino a 30-40mm.

Maltempo Puglia, fiumi d'acqua nelle strade di Lucera

