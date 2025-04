Maltempo Puglia, violenta grandinata nel Foggiano: “chicchi come palle di ping pong” | VIDEO

MeteoWeb

Una violenta ondata di maltempo con pioggia e grandine si è abbattuta nel pomeriggio di oggi sui comuni dell’Alto Tavoliere, tra San Severo e Torremaggiore, nel Foggiano. “È stata molto intensa – dicono alcuni residenti di Torremaggiore -. I chicchi di grandine erano grossi come palline da ping pong. È durata qualche minuto ed ha creato un manto bianco”. Non si registrano, al momento, danni a persone o disagi alla circolazione. La pioggia ha interessato anche altre aree della provincia. L’ondata di maltempo segue quella di ieri che ha interessato soprattutto il comune di Lucera. Rovesci si registrano anche a Bari e in provincia, senza particolari disagi alla circolazione.

Intensa grandinata a Torremaggiore, nel Foggiano

