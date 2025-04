Maltempo, anche oggi qualche isolato temporale al Nord

MeteoWeb

Dopo i forti temporali pomeridiani dei giorni scorsi, la situazione è decisamente migliorata oggi sull’Italia grazie alla rimonta dell’alta pressione che ha garantito condizioni più stabili. Si registrano, però, gli ultimi deboli e isolati temporali pomeridiani in alcune regioni, in particolare al confine tra Piemonte e Liguria, sulle Alpi in Lombardia, tra Trentino Alto Adige e Veneto e sulle aree interne di Campania e Molise. Tra i dati pluviometrici, spiccano i 17mm caduti al Passo Cereda, 13mm a Barricata, entrambi in Trentino, 11mm al Monte Suchello (Bergamo), 10mm a Caprile, Montegalda, in Veneto, 8mm in località Ascensione (Bergamo), 7mm a Burligo di Palazzago, entrambe località della provincia di Bergamo.

Si tratta di fenomeni molto deboli rispetto ai giorni scorsi ma che comunque spezzano la calma dovuta all’alta pressione che ci accompagnerà in questi giorni prima che una nuova ondata di maltempo ci raggiunga a partire dal weekend.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.