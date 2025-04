Il maltempo regala la cascata di Ridracoli, la Diga tracima in tutto il suo splendore | FOTO

MeteoWeb

Dopo 2 giorni di piogge intense che hanno gonfiato i corsi d’acqua appenninici, la Diga di Ridracoli torna a dare spettacolo. La sua imponente struttura non è riuscita a contenere l’abbondanza idrica e, ancora una volta, l’acqua ha superato il limite riversandosi a valle in una cascata fragorosa e suggestiva. Un evento che, se da un lato testimonia la forza della natura, dall’altro ricorda l’importanza cruciale di questa infrastruttura per il territorio circostante.

La Diga di Ridracoli, un baluardo idrico nel cuore dell’Appennino

Immersa nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, la Diga di Ridracoli è un’opera di ingegneria idraulica di notevole importanza. Costruita sul fiume Bidente nel Comune di Santa Sofia (FC), la sua funzione primaria è quella di accumulare acqua per scopi potabili e irrigui, servendo un vasto comprensorio della Romagna.

Con un’altezza di circa 103 metri e una capacità di invaso di oltre 33 milioni di metri cubi, la diga è caratterizzata da una struttura ad arco-gravità. Questa particolare conformazione sfrutta il peso proprio del calcestruzzo e la forma arcuata per resistere alla spinta dell’acqua. Oltre alla sua funzione pratica, il lago artificiale che si è formato alle sue spalle è diventato un’oasi naturalistica di grande bellezza, meta di escursioni e attività all’aria aperta.

La cascata, un inno alla forza dell’acqua

È però il lato “selvaggio” della Diga di Ridracoli a catturare l’attenzione. L’eccesso di acqua, non potendo essere contenuto oltre un certo limite di sicurezza, si riversa con impeto, creando una cascata maestosa. Il fragore dell’acqua che si infrange a valle, unito al velo nebulizzato che si alza nell’aria, offre uno spettacolo naturale di rara bellezza. Questo fenomeno, sebbene rappresenti un momento di piena idrica, è anche un promemoria della potenza intrinseca della natura e della necessità di una gestione oculata delle risorse idriche.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.