Maltempo in Repubblica Dominicana: pesanti allagamenti, l’allerta si estende | VIDEO

Il Centro de Operaciones de Emergencias (COE) ha elevato a 9 il numero di province in allerta a causa di una vasta area di bassa pressione che sta interessando la Repubblica Dominicana. Santiago Rodríguez è in allerta gialla, mentre La Vega, Santiago, Monseñor Nouel e altre sei province sono in verde. Numerose le criticità riportate, tra cui pesanti allagamenti a Santa Cruz de Mao. Il COE raccomanda di evitare fiumi e zone a rischio esondazione. Secondo l’Istituto Dominicano di Meteorologia (Indomet), dalle prossime ore si prevedono piogge isolate, seguite nel pomeriggio da forti temporali e venti. Le temperature rimarranno fresche, con possibili nebbie notturne nelle aree montuose.

Maltempo in Repubblica Dominicana: Santa Cruz de Mao sott'acqua

