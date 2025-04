Maltempo Romania, violente alluvioni e grandinate a Râșnov: ingenti danni a veicoli e coltivazioni agricole | VIDEO

MeteoWeb

Il 26 aprile 2025 la città di Râșnov, situata nel distretto di Brașov, in Romania, è stata colpita da violente alluvioni e intense grandinate. Secondo le segnalazioni diffuse sui social network, in particolare sulla piattaforma X, e riportate dai media locali, forti piogge torrenziali accompagnate da chicchi di grandine grandi fino a 3-4 centimetri hanno rapidamente allagato le strade, causando ingenti danni a veicoli e coltivazioni agricole. La situazione meteorologica critica ha spinto il servizio meteorologico rumeno a emettere un’allerta arancione per precipitazioni intense e rischio di ulteriori alluvioni. Squadre di soccorso e autorità locali sono prontamente intervenute nelle aree più colpite, avviando operazioni di evacuazione per proteggere la popolazione.

Nonostante i danni materiali rilevanti, al momento non sono state segnalate vittime. Le operazioni di soccorso e di ripristino sono ancora in corso, mentre si continua a monitorare l’evoluzione delle condizioni meteorologiche.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.