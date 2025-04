Maltempo, tanta Sabbia del Sahara e nubi inquietanti sullo Stretto di Messina | GALLERY

MeteoWeb

C’è maltempo e maltempo. Al Sud Italia in questi giorni non arriveranno le grandi piogge che invece provocheranno gravi alluvioni al Centro/Nord, ma le condizioni meteo sono e rimarranno comunque avverse a lungo con molte nubi, tanta sabbia del Sahara, venti impetuosi e mareggiate. A dominare la scena è lo scirocco, che soffia impetuoso dal nord Africa e determina grandi sbalzi termici: caldo secco nei settori sottovento ai rilievi, clima più fresco e umido sulle coste esposte a sud e sud/est.

Già oggi nella Sicilia tirrenica molte località hanno sfiorato i +30°C, raggiunti soltanto a Capaci (Palermo) mentre nel centro del capoluogo siciliano la temperatura si è fermata a +27°C. Molto diversa la situazione nell’altro versante della Sicilia, dove Catania e Siracusa hanno registrato una temperatura massima di appena +19°C.

A Reggio Calabria, invece, la massima è stata di +22°C e la minima di +17°C, ma il vento di scirocco ha dominato la scena con raffiche a 60km/h in città e cielo costantemente coperto. Le immagini a corredo dell’articolo, scattate in serata proprio nel centro storico di Reggio Calabria, mostrano chiaramente nubi spettacolari e impressionanti e ingenti quantità di sabbia del Sahara già depositate al suolo.

Nei prossimi giorni continuerà il maltempo, soprattutto mercoledì 16 aprile con venti di scirocco impetuosi (oltre 140km/h in molte località di Calabria e Sicilia); poi giovedì irromperà il maestrale con qualche forte ma veloce temporale e un netto calo delle temperature, che torneranno fresche.

Ancora incerto lo scenario meteorologico per Pasqua e Pasquetta.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale in questa fase di allerta, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.