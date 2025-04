Maltempo Sardegna: allerta gialla su Iglesiente e Campidano

MeteoWeb

La protezione civile ha diramato una allerta gialla per rischio idrogeologico in Sardegna per le zone dell’Iglesiente e del Campidano. L’allerta partirà alle 3 di questa notte e durerà fino alle 20:59 di domani sera. “Con richiesta di dare massima diffusione dei contenuti del presente, si informa che il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile, in data odierna, ha emesso a partire dalle ore 03:00 del 21.04.2025 e sino alle 20:59 del 21.04.2025 un AVVISO di allerta per: codice GIALLO (criticità ORDINARIA) per RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO sulle aree di allerta Iglesiente e Campidano”, si legge su Sardegna Protezione Civile.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

