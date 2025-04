Maltempo Sardegna: violenti temporali e 100mm di pioggia in poche ore a Mandas

MeteoWeb

Nel territorio di Mandas, nel Sud Sardegna, si sono verificate nelle ultime ore intense precipitazioni che hanno portato a forti temporali e piogge particolarmente abbondanti. I dati stimano che in alcune aree si siano registrati picchi di pioggia fino a 100 mm in poche ore, un valore notevole che ha provocato disagi e richiesto numerosi interventi da parte dei Vigili del Fuoco. In particolare, all’interno del paese sono stati segnalati locali allagamenti, con situazioni che hanno richiesto l’intervento urgente delle squadre di soccorso.

Nonostante la gravità degli eventi, l’Anas ha confermato che la circolazione lungo la strada statale 128 resta regolare: la strada è completamente transitabile e non presenta criticità particolari. Più complesso, invece, il quadro della viabilità secondaria: la Provincia è al lavoro per ripristinare condizioni di piena sicurezza lungo le strade che collegano Mandas a Gesico e Siurgus Donigala, dove si registrano alcuni problemi legati alla forte intensità delle precipitazioni.

Questi episodi di maltempo fanno parte di una fase di spiccata instabilità atmosferica che ha caratterizzato l’inizio della settimana su tutta la Sardegna, con piogge irregolari anche nella giornata di lunedì.

Tuttavia, le previsioni indicano un rapido miglioramento: già da martedì, e in maniera più evidente da mercoledì, è attesa una rimonta dell’anticiclone che favorirà il ritorno di condizioni più stabili e soleggiate sull’intera isola. Dopo le recenti criticità, dunque, si profila un deciso miglioramento del tempo, con temperature in graduale aumento e un contesto meteorologico più favorevole sia per le attività quotidiane che per la viabilità.

