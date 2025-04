Maltempo, scia di distruzione e vittime negli USA: alluvioni e tempeste senza precedenti tra Sud e Midwest | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Un’ondata di violenti temporali e tornado ha travolto il Sud e il Midwest degli USA, causando finora almeno 7 vittime e lasciandosi dietro una scia di distruzione e paura. Secondo quanto riferito dal National Weather Service (NWS), si tratta di un sistema meteorologico particolarmente potente, con il potenziale di generare alluvioni lampo significative e potenzialmente letali per diversi giorni consecutivi.

Maltempo estremo negli USA, vittime e distruzione

I primi bilanci parlano chiaro: 5 morti in Tennessee, uno in Missouri e un altro in Indiana, mentre i soccorritori sono ancora impegnati in operazioni complesse, come il salvataggio di una donna rimasta intrappolata in un magazzino crollato in Indiana. In Arkansas, nella città di Lake City, la situazione è drammatica: case rase al suolo, automobili ribaltate e lanciate sugli alberi come giocattoli. I danni si estendono ad almeno 22 contee, con 7 feriti finora segnalati, ma fortunatamente nessuna vittima nello Stato.

USA, alluvione in Tennessee: le drammatiche immagini da Nashville

Un evento meteorologico raro

Il Weather Prediction Center ha definito questo evento come “un fenomeno che si verifica una volta ogni generazione, se non una volta nella vita“. Secondo i meteorologi, il sistema è alimentato da un insieme di fattori critici: temperature insolitamente elevate, atmosfera instabile, forte wind shear (variazione di velocità e direzione del vento con l’altitudine) e umidità abbondante proveniente dal Golfo del Messico.

L’allarme riguarda oltre 90 milioni di persone, in un’area che si estende dal Texas al Minnesota fino al Maine. Le previsioni indicano che in soli 4 giorni potrebbero cadere oltre 30 cm di pioggia, aumentando esponenzialmente il rischio di inondazioni, in particolare in Arkansas, Tennessee e Kentucky.

Caos trasporti

Non sono solo le vite umane ad essere in pericolo: anche l’economia locale e nazionale rischia di subire gravi contraccolpi. L’azienda meteorologica privata AccuWeather ha avvertito che le precipitazioni estreme potrebbero causare interruzioni significative nella logistica, nella catena di distribuzione e nei trasporti.

Particolarmente vulnerabile è Memphis, Tennessee, sede di uno dei principali hub logistici di FedEx. Inoltre, è previsto un impatto rilevante anche sul trasporto fluviale lungo il basso Mississippi, dove l’innalzamento del livello dell’acqua e le forti correnti potrebbero compromettere la navigabilità e la sicurezza delle imbarcazioni.

Le misure

In previsione del peggioramento della situazione, sono state predisposte squadre di soccorso acquatico e sacchi di sabbia in diversi Stati colpiti. I funzionari locali e statali stanno lanciando appelli accorati alla popolazione affinché non sottovaluti i pericoli legati alle inondazioni.

“Soprattutto quando piove così tanto, sono le decisioni su quando uscire, su cosa attraversare in auto, quando andare a stare da qualcun altro, a fare la differenza tra la vita e la morte”, ha dichiarato il governatore del Kentucky, Andy Beshear.

