Maltempo in Serbia, allagamenti sull’autostrada Belgrado-Požarevac: traffico in tilt | VIDEO

Una violenta ondata di maltempo si è abbattuta sulla Serbia, provocando gravi disagi alla circolazione e allagamenti in diverse zone del Paese. In particolare, l’autostrada che collega Belgrado a Požarevac è stata completamente paralizzata nei pressi di Smederevo a causa di una massiccia inondazione seguita a piogge torrenziali e grandinate intense. Le forti precipitazioni, abbattutesi nel primo pomeriggio, hanno rapidamente trasformato la carreggiata in un fiume, costringendo le autorità a interrompere temporaneamente il traffico in entrambe le direzioni. Numerosi veicoli sono rimasti bloccati, e si sono registrati rallentamenti anche sulle vie secondarie circostanti, dove l’acqua ha raggiunto livelli critici.

Situazione critica anche a Belgrado, dove il quartiere di Vojvoda Vlahović è stato duramente colpito dal maltempo. Le strade si sono allagate in pochi minuti, causando disagi a residenti e automobilisti. Le squadre di emergenza sono intervenute per drenare l’acqua e mettere in sicurezza le aree più colpite.

