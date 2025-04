Maltempo, lo sfogo social di Bassetti all’aeroporto: X lo boccia | VIDEO

MeteoWeb

Matteo Bassetti sale sull’aereo sotto la pioggia e se la prende con l’aeroporto. L’imbarco a Malpensa, in una giornata condizionata dal maltempo, è complicato e il professore si lascia andare ad uno sfogo social. “Grande organizzazione dell’aeroporto della Malpensa. Imbarco sotto il diluvio senza nessuna copertura… neanche le bestie”, il messaggio che Bassetti abbina ad un video. “Nessun riparo e piove fortissimo”, dice nella clip, che mostra anche l’aereo in pista, in attesa del decollo.

Il video rimbalza da Instagram a X e diventa l’assist per una lunga serie di commenti. Pochissimi, quasi nessuno, d’accordo con Bassetti. “Spiegategli che i fingers hanno un costo e se viaggia low cost difficilmente imbarcherà col finger…”, scrive un utente facendo riferimento al ‘finger’, il tunnel che collega il gate di imbarco all’aereo.

Le altre reazioni

“Monta su Easyjet, che per risparmiare ti fa salire a piedi, sotto il sole e la pioggia, e adesso la colpa sarebbe dell’aeroporto? Ma la prossima volta vola con Alitalia, Lufthansa, British o una qualsiasi linea aerea full cost, non con una low cost!”, il consiglio di un altro utente. “Prende un volo per pagarlo quanto un pullman e si lamenta che i servizi aeroportuali non prevedono nulla, finger e intercampo si pagano eh !!!!!!!!!”, osserva un’altra persona. Tra le tante riflessioni, c’è anche quella di chi pensa agli altri passeggeri: “immagina prendere un volo per i c… tuoi e finire inquadrato nel video di Bassetti”.

