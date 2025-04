Maltempo Sicilia, cade palo dell’illuminazione sulla SS116 nel Messinese

MeteoWeb

A causa degli eventi alluvionali che hanno interessato la provincia di Messina nei giorni scorsi, è attualmente chiuso un tratto della strada statale 116 “Randazzo-Capo d’Orlando”, fra i km 51 e 52, a Naso. Lo rende noto l’Anas, sottolineando in una nota che un palo dell’illuminazione pubblica si è staccato dalla propria sede ed è caduto sulla carreggiata. Il gestore della manutenzione degli impianti di illuminazione è già all’opera e sta provvedendo a mettere in sicurezza l’elettrodotto. Il traffico è indirizzato su viabilità locale. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’evento in piena sicurezza.

