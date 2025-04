Maltempo Spagna, allerta meteo arancione alle Canarie per la tempesta Oliver

MeteoWeb

Una nuova tempesta, denominata Oliver, sta colpendo le Isole Canarie, arcipelago della Spagna. Il governo regionale ha attivato l’allerta per pioggia. La direzione generale delle emergenze ha chiesto la massima precauzione e ha invitato i cittadini a non utilizzare le auto, a non attraversare ponti, a non entrare in garage o scantinati e a non utilizzare gli ascensori. Per oggi, l’Agenzia meteorologica spagnola AEMET ha attivato l’allerta arancione a Fuerteventura e Lanzarote mentre domani l’ha attivata a Tenerife e La Palma, con Gran Canaria in allerta gialla.

