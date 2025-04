Maltempo Spagna, terribile grandinata ad Albacete: la città sembra innevata | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Nel pomeriggio di oggi, un forte temporale ha scaricato un’enorme quantità di grandine in pochi minuti, ricoprendo con una coltre bianca la città di Albacete, nella comunità autonoma di Castiglia-La Mancia, nel sud-est della Spagna. La devastante grandinata è iniziata poco dopo le 18:30, lasciando un paesaggio che sembrava quasi innevato, ricoperto di uno spesso strato di bianco. Nonostante le immagini impressionanti, non si registrano incidenti, secondo fonti del servizio di emergenza 112 di Castilla-La Mancha, ma la grandinata ha provocato disagi alla circolazione sulle strade.

Ma la grandine non ha colpito solo Albacete: immagini simili arrivano anche da numerose città della provincia.

L’Agenzia meteorologica statale (AEMET) aveva diramato un’allerta meteo gialla per il rischio di temporali che avrebbero potuto essere accompagnati da grandine e forti venti. L’allerta riguardava la regione della Mancia di Albacete e le regioni di Hellín e Almansa. L’AEMET ha inoltre diramato allerte meteo gialle per i temporali associati al passaggio della tempesta Nuria nella Mancia e nella Serranía de Cuenca e Parameras de Molina (Guadalajara). Le allerte gialle in vigore nella regione vengono completate nella provincia di Toledo con allerte a Los Montes de Toledo per venti fino a 70km/h e nella Sierra de San Vicente per precipitazioni cumulate di 40mm in 12 ore.

Tutti gli avvisi rimarranno attivi almeno fino a mezzanotte.

