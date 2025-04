Maltempo, temporali pomeridiani per il 2° giorno consecutivo al Sud. Spagna e Grecia bersagliate da fenomeni meteo estremi

MeteoWeb

Secondo pomeriggio consecutivo di piogge e temporali nelle zone interne del Centro/Sud, seppur oggi meno estesi e intensi rispetto a ieri. Abbiamo nubi sparse e qualche pioggia tra Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, con i fenomeni più intensi che stanno colpendo la Basilicata meridionale e la Calabria settentrionale, sul massiccio del Pollino. In ogni caso non sono fenomeni particolarmente violenti.

Splende invece il sole sul Centro/Nord con temperature in deciso aumento: le città più calde d’Italia sono Firenze con +25°C, Trento e Bolzano con +23°C, seguite da Roma, Milano, Pisa, Viterbo e Sondrio con +22°C.

Maltempo estremo invece in Europa, nei settori sud/orientali e sud/occidentali del Continente. Piove e fa freddo in Spagna, dove Madrid vive una giornata di maltempo invernale, con 34mm di pioggia in centro città e una temperatura massima ferma a +10°C dopo una minima di +8°C. Maltempo anche in Grecia e in generale sui Balcani.

Tutti i dettagli per le prossime ore e i prossimi giorni nel video:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale in questa fase di allerta, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.