Maltempo: torna la neve sulle Dolomiti, temperature in calo

MeteoWeb

Sulle montagne del Trentino Alto Adige è tornata la neve. Risveglio imbiancato in diverse località sulle Dolomiti dove sono caduti anche 10 cm di neve fresca. Il paesaggio è invernale da Plan de Corones a Passo San Pellegrino in Val di Fassa, con un crollo delle temperature sia in montagna che nei fondovalle. Nelle località sopra i 1.200 metri si registrano 0°C mentre a oltre 3.300 metri si riportano -9°C.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.