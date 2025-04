Maltempo Toscana: 500 sfollati, si lavora per rimuovere le frane

MeteoWeb

In Toscana, si lavora alla riapertura delle strade chiuse dalle frane in provincia di Lucca e Massa Carrara dopo il forte maltempo dei giorni scorsi. Fino a questa mattina, circa 500 persone erano ancora isolate ed assistite dalle squadre comunali: la maggior parte potrà oggi ricominciare a muoversi e si conta che a fine giornata dovrebbero ridursi a meno di 150 quelle ancora bloccate. Lo rende noto la Regione Toscana, spiegando che nella Sala operativa della Protezione Civile regionale, in video collegamento con tutti i territori, l’Unità di Crisi ha fatto il punto della situazione questa mattina. In particolare, in provincia di Lucca – nei comuni di Pietrasanta (dove ci sono anche 4 evacuati), a Camaiore e a Serravezza – si contavano ancora 428 persone isolate ed altre settanta nel comune di Montignoso, in provincia di Massa Carrara.

Nel corso della giornata, la viabilità dovrebbe essere riaperta, ma 143 persone nel territorio di Pietrasanta probabilmente rimarranno ancora isolate. Riguardo sempre a Pietrasanta, le situazioni più critiche, al momento, restano quelle di Vitoio, Metati Rossi, Cerro Grosso e Monte di Ripa, dove le frane hanno distrutto e trascinato via una porzione della strada carrabile. Nel territorio di Seravezza – spiega il Comune – censite 26 frane, molte delle quali con un grado di criticità alto.

A Capriglia, è poi intervenuto il Soccorso Alpino e Speleologico toscano di Querceta per fornire assistenza sanitaria a una signora che necessitava di sottoporsi a dei prelievi di controllo e che, insieme ad altri 6 familiari, è rimasta isolata. In coordinamento con Asl, Comune e 118, quattro tecnici, di cui due sanitari della stazione di Querceta del SAST hanno raggiunto a piedi, attraverso un sentiero, la paziente per poter prestare il servizio richiesto e riportare poi il risultato del prelievo al distretto sanitario.

Il Presidente della Toscana, Eugenio Giani, aveva già dichiarato ieri lo stato di emergenza regionale e dato mandato di stanziare tre milioni di euro per gli interventi di soccorso e somma urgenza.

La Regione evidenzia inoltre che se oggi la situazione meteo si è rasserenata, per domani sono possibili altre piogge: tenendo conto dei dissesti già registrati è stata emessa un’allerta con codice giallo per la Lunigiana, la Versilia e i bacini del Serchio e della Lima, dalla Garfagnana alla costa.

