Maltempo Toscana, grosso albero cade sulle auto a Pisa | FOTO

A causa del maltempo, un grosso tiglio si è abbattuto su alcune auto in sosta a Pisa, danneggiandole seriamente ma per fortuna senza causare feriti. Lo ha reso noto il Comune e il sindaco, Michele Conti, ha annunciato che saranno necessari altri abbattimenti “perché altri alberi presentano problemi di stabilità”. I problemi, ha aggiunto il primo cittadino, “sono dovuti sia all’età delle piante, che a problemi di cavità nei fusti, anche se le piante esternamente sembrano in buona salute. Oltre a quello caduto, altri tre alberi sono stati valutati a forte rischio e tutti quelli caduti o rimossi verranno immediatamente sostituiti con nuovi tigli”.

Conti ha sottolineato che quelli del viale dove è caduto il tiglio “sono alberi messi a dimora nel periodo dell’Italia postunitaria, quindi sono piante che hanno circa 150 anni e come tutti i pisani, ritengo che il viale delle Piagge costituisca un patrimonio verde importantissimo per la città, da tutelare a qualsiasi costo: per questo stiamo portando avanti un’opera di sostituzione degli alberi morti con nuove piante della stessa specie, oltre al mantenimento di quelli presenti, in modo da garantire negli anni la continuità della storica passeggiata nel verde”.

