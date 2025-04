Maltempo Toscana, frane e smottamenti in Versilia: tante località isolate

MeteoWeb

“Le forti piogge della notte hanno colpito duramente le province di Lucca e Massa-Carrara, con 873 persone isolate in diverse località montane e collinari: 823 a Lucca, 50 a Massa-Carrara. Le situazioni più critiche si registrano a: Camaiore (290 isolati), Stazzema (200 isolati tra Retignano, Cansoli, Farnocchia, Pomezzana), Pietrasanta (150 isolati tra Valdicastello, Metati Rossi, Cerro Grosso, Solaio, Vitoio) Altri isolamenti riguardano: Fabbiano e Uccelliera (Seravezza), Vietina e Cancelliere (Montignoso), Equi Terme (Fivizzano), Ilci (Massa)“. Lo ha scritto sul suo profilo Facebook l’assessore alla Protezione Civile della Regione Toscana, Monia Monni.

“Il Presidente Giani ha deciso di firmare lo stato di emergenza regionale – ha aggiunto Monni -. Stanzieremo le risorse necessarie per consentire ai Comuni e agli enti locali di attivare da subito i primi interventi di somma urgenza e ripristinare la viabilità interrotta. Alle comunità colpite va la nostra piena vicinanza. Isolarsi non significa solo restare senza strade, ma affrontare disagi, paura e solitudine. La Protezione Civile regionale, insieme ai Comuni, ai volontari e a tutte le forze sul campo, è al lavoro per non lasciare nessuno solo”.

Località isolate e senz’acqua

A Pietrasanta danno manforte alla Protezione Civile anche i Carabinieri. A Seravezza (Lucca), le precipitazioni persistenti fin da giovedì sera hanno dato un cumulato di 220mm in 24 ore, dato che spiega frane e allagamenti. La Protezione Civile ha avviato un monitoraggio continuo e disponendo gli interventi delle ditte e delle squadre. “Abbiamo iniziato a intervenire subito – spiega il sindaco Lorenzo Alessandrini – Per alcune ore abbiamo avuto in pratica la montagna tutta isolata. Ci sono danni importanti. Il repentino lavoro ha permesso di ripristinare i principali collegamenti viari ma la situazione resta critica”.

Tre frane hanno interrotto l’acquedotto per Fabiano: il paese è senza acqua. Una frana ha isolato Basati, un’altra Argentiera, una a Riomagno ha isolato cinque famiglie, due canali in Pancola e a Mignano hanno ostruito con piante e sassi le chiaviche d’uscita agli attraversamenti stradali allagando le zone adiacenti. Altre frane notevoli a Salde, Uccelliera, Monte di Ripa, La Cappella. Interruzioni e smottamenti lungo tutta la viabilità collinare.

A Camaiore, decine di smottamenti più cadute di alberi e detriti sulla strada. Le frane più importanti sulle strade collinari per La Culla, Metato, a Casoli, Buchignano, Pedona, Tocigliano, Migliano. “Dopo il maltempo di stanotte abbiamo registrato decine di smottamenti e ci siamo subito attivati – dice il sindaco Marcello Pierucci – Siamo in stretto contatto con la Regione per coordinare gli interventi su tutti i comuni versiliesi colpiti. Il nostro è un territorio per sua natura fragile, la situazione è pesantissima”.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.