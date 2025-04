Maltempo Toscana: giornata all’insegna di temporali e forte vento

MeteoWeb

In Toscana continua la fase di maltempo, con un nuovo peggioramento in corso. La giornata di oggi sarà segnata da piogge sparse, localmente a carattere di rovescio o breve temporale. Si prevede inoltre la rapida formazione di un profondo minimo di pressione tra il Mar di Corsica, il Mar Ligure e il Tirreno Settentrionale, che porterà venti di burrasca di scirocco sull’Arcipelago toscano e, localmente, anche lungo la costa.

Alla luce di queste previsioni, la Sala operativa unificata della Protezione Civile ha emesso per oggi un bollettino di criticità con codice arancione per mareggiate fino alle ore 15, valido per l’Arcipelago e la foce dell’Albegna, in provincia di Grosseto. Sempre codice arancione per vento forte è stato diramato fino alle ore 16 su tutta la costa maremmana, dove sarà attivo anche un codice giallo per temporali forti, che interesserà anche la costa piombinese.

Il resto della costa toscana sarà invece interessato da un codice giallo per mareggiate e vento forte. Per quanto riguarda il rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore, è stato emesso un codice giallo per tutta la giornata di giovedì su quasi tutto il territorio regionale, ad eccezione delle aree di Alto Valdarno, Mugello, Romagna toscana e Valtiberina.

