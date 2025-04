Maltempo Toscana, Pietrasanta apre il Coc per le frane

MeteoWeb

Il Comune di Pietrasanta (Lucca) ha attivato il Centro operativo comunale (Coc) di Protezione Civile per agire nel miglior modo operativo possibile, sia in termini di valutazione, sia di risposta all’emergenza meteorologica che nei giorni scorsi ha causato frane e interruzioni alla viabilità di collina. Il Coc è stato aperto su ordinanza del sindaco e sarà operativo 24 ore su 24 anche con l’apporto del volontariato che da tutta la provincia di Lucca porta il suo aiuto. Per segnalazioni o richieste di assistenza è attivo il numero dedicato 0584-795288.

Tra le associazioni coinvolte ci sono la Misericordia di Massarosa, quella di Capezzano Pianore e di Torre del Lago; la Croce Verde di Forte dei Marmi, quella di Lido di Camaiore e di Ponte a Moriano; le associazioni Radio Cb Nuova Azzurra, Muttley’s Group Versilia, Salvamento Versilia, 191/o Nucleo Volontari e Protezione Civile Anc Versilia e il Comitato Alluvionati Pietrasanta.

