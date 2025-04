Maltempo Toscana, piogge insistenti: Ombrone al secondo livello

MeteoWeb

“Piogge insistenti e localmente abbondanti hanno interessato soprattutto le zone settentrionali della regione con 130 millimetri registrati all’Acquerino (Pistoia). Nelle prossime ore, le precipitazioni diventeranno più sparse e intermittenti anche sulle zone appenniniche“. È quanto spiega, sui social, il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, facendo il punto sul maltempo in corso. “Abbiamo attivato gli impianti idrovori Senice, Castelletti e Crucignano con il Consorzio di Bonifica”, aggiunge Giani.

In merito alla situazione dei corsi d’acqua, il Presidente precisa che l’Ombrone pistoiese si trova al secondo livello di guardia a Poggio a Caiano ma, precisa, “non è stata raggiunta ancora la portata necessaria per l’entrata in funzione del sistema di casse di espansione di Ponte alle Vanne”. Il torrente Stella, invece, si trova al secondo livello in diminuzione. Al primo livello, invece, il Bisenzio a Prato e San Piero a Ponti. Stesso livello di guardia viene registrato anche per il canale della Chiana a Marciano.

