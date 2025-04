Maltempo Toscana, oltre 100 mm nella notte in Versilia: frane diffuse e 1500 persone isolate

MeteoWeb

“Intense precipitazioni nella notte con cumulati superiori ai 100 mm in Versilia con varie frane diffuse su tutto il territorio interessato.

Stiamo intervenendo con il sistema di Protezione Civile della Toscana e a breve riuniamo l’Unità di Crisi Regionale. Al momento in provincia di Lucca oltre 1500 persone isolate“: a fornire un aggiornamento sulla situazione maltempo è il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.

A causa delle piogge cadute copiose nella notte sui terreni già saturi dalle precipitazioni dei giorni precedenti in Versilia, si sono aperti sui territori collinari di Pietrasanta, in provincia di Lucca, diversi fronti di frana. Le criticità più importanti sono, al momento, in località Valdicastello, Metati Rossi Alti e Bassi, Cerro Grosso (entrambi a Strettoia), Solaio e Vitoio, dove sono segnalate anche abitazioni isolate a causa di cedimenti stradali o smottamenti che si sono riversati sulla viabilità.

Dalle ore 19 di ieri sulla linea Aulla – Lucca, la circolazione ferroviaria permane sospesa tra Gragnola e Minucciano per le avverse condizioni meteo che hanno interessando la zona e che hanno provocato una frana sulla sede stradale.

Frane, smottamenti e frazioni isolate a Massa Carrara. La pioggia e il forte vento dell’ultima notte hanno creato diversi disagi, soprattutto nelle aree montuose. La situazione più delicata è nel territorio di Montignoso, nella frazione di Vietina, dove una frana in via Buffoni sta impedendo il transito. La frazione è isolata e sono state attivate le procedure di emergenza per liberare la carreggiata nel più breve tempo possibile. Sempre a Montignoso, smottamenti anche in località Sant’Eustachio, Piazza e Termo Del Pasquilio, con la strada al momento percorribile ma con invito alla massima prudenza. A Carrara, in città, il fiume Carrione sta scendendo sotto la soglia di rischio, dopo che nelle scorse ore stava per raggiungere il secondo livello di guardia. Nelle ultime ore i livelli dei corsi d’acqua stanno tornando a scendere nelle soglie normali.

“Abbiamo deciso di convocare la cabina di regia che in tarda mattinata si riunirà per deliberare una condizione di immediata emergenza, ovvero lo stato di emergenza locale“, ha affermato Giani, a margine di una conferenza stampa. “Si tratta di danni che si sono verificati nell’Alta Versilia, soprattutto in montagna, con frane, questo stato d’emergenza darà le condizioni giuridiche perché i sindaci e il genio civile possano realizzare i lavori di somma urgenza. Sulle coperture di questi interventi e dei ristori cercheremo di inserire nella variazione di bilancio in corso in Consiglio delle indicazioni per poter essere vicini ai sindaci dei comuni danneggiati“. Finora, ha precisato Giani, “ho segnalazioni dai Comuni di Stazzema e Seravezza (Lucca). Andrò lì verso l’ora di pranzo per rendermi conto dell’accaduto“.

