Maltempo Turchia, forti nevicate nel distretto di Ağlı: mezzo metro di bianco | FOTO

Il distretto di Ağlı, nella provincia di Kastamonu, sulla costa del Mar Nero in Turchia, si è trasformato in un paese delle meraviglie invernale a causa di forti nevicate. La neve, che ha intensificato i suoi effetti a partire dalle ore notturne nel centro del distretto, ha ricoperto con un abbondante manto bianco sia le zone residenziali sia i boschi circostanti. A causa della nevicata, molti veicoli sono rimasti completamente ricoperti di neve e nel centro del distretto lo spessore della neve ha superato i 50 centimetri. Nei villaggi ad alta quota, gli accumuli si avvicinano agli 80 centimetri.

Le nevicate, che colpiscono tutta Kastamonu, continuano ad avere effetti negativi sulla vita, soprattutto nelle zone rurali. Il residente Emrullah Arık ha affermato che questa situazione non è per loro una sorpresa. “L’anno scorso ha nevicato persino a maggio. Quest’anno le precipitazioni sono state un po’ più intense, ma ci siamo abituati. Un mio amico è venuto qui in vacanza, ora stiamo aprendo la strada innevata per fargli uscire la macchina”, ha detto Arık.

I team dell’Amministrazione speciale provinciale, delle autostrade e dei comuni stanno lavorando intensamente per mantenere le strade aperte al traffico. Secondo le informazioni ricevute dall’Amministrazione speciale provinciale, 9 strade nel distretto di Ağlı sono state chiuse al traffico a causa della neve.

