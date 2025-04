Maltempo Turchia, tornado semina danni a Manavgat: capovolte auto e un bungalow | FOTO

MeteoWeb

Un tornado nel distretto di Manavgat ad Antalya, in Turchia, ha causato ingenti danni. Dopo che la forte pioggia caduta di notte e aumentata in mattinata ha avuto un impatto negativo sulla vita quotidiana a Manavgat, il tornado si è formato intorno alle 11.30 e ha causato danni ingenti a un negozio situato nel quartiere di Gültepe. Mentre il vortice trascinava per 30 metri un bungalow da 2 tonnellate, ha anche scaraventato sulle auto un veicolo commerciale leggero. È stato riferito che il tornado ha causato ingenti danni a 9 veicoli, oltre al bungalow. Il tetto è crollato sulle auto parcheggiate. Le scene hanno lasciato i presenti terrorizzati: i dipendenti del negozio sono scampati per un pelo al disastro.

È stato riferito di un’interruzione di corrente poco prima che si verificasse il tornado. Inoltre, un’auto che viaggiava sulla strada Manavgat-Antalya è stata colpita dalla tromba d’aria e ha riportato gravi danni.

“Il lato positivo è che non ci sono state perdite di vita”

Dopo il tornado, il Presidente della Camera di commercio e industria di Manavgat, Seydi Güngör, ha visitato il luogo di lavoro danneggiato dal tornado, lo ha ispezionato e ha augurato ai proprietari una pronta guarigione. Affermando che si è verificato un grave disastro naturale, Güngör ha detto: “la parte positiva è che non ci sono state perdite di vite umane. Ci sono stati danni materiali significativi. Spero che il nostro imprenditore e Manavgat guariscano presto”.

“Il bungalow prima è andato a destra, poi a sinistra”

Il proprietario dell’attività, Ahmet Ali Gök, ha dichiarato che si è verificato un tornado improvviso e ha detto: “c’è stata un’interruzione di corrente mentre la pioggia stava aumentando il suo effetto. Dopo l’interruzione di corrente, gli oggetti nel nostro giardino si muovevano a destra e a sinistra, la nostra casa bungalow è andata prima a destra e poi a sinistra. Ha capovolto tutti i veicoli di fronte alla nostra attività. 9 veicoli sono stati danneggiati. Ci sono stati ingenti danni materiali”.

Un dipendente del negozio, che ha dichiarato di essere andato all’ingresso per chiudere la porta automatica dopo che era mancata la corrente, ha detto: “mentre cercavamo di fornire corrente per chiudere la porta automatica, è scoppiato qualcosa come un tornado e una tempesta. Abbiamo visto la casa triangolare andare a sinistra e a destra. Poi è volata sopra l’auto ed è arrivata qui ed è caduta di lato. Dopo che il tornado si è fermato, siamo usciti. Ci siamo imbattuti in questa scena. La casa triangolare ha percorso circa 30 metri, è passata sopra l’auto ed è arrivata qui.”

In seguito al tornado, sono state inviate sul posto squadre del Dipartimento dei Vigili del Fuoco della municipalità metropolitana di Antalya, dell’unità di Manavgat, della stazione di comando della gendarmeria distrettuale di Manavgat, della direzione per gli affari dei disastri della municipalità di Manavgat e del governatorato distrettuale di Manavgat, per avviare le operazioni di valutazione dei danni.

