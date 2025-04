Maltempo Umbria: forti temporali e spettacolare funnel cloud a Umbertide

MeteoWeb

L’Umbria è stata interessata oggi da un’intensa fase di maltempo, causata dal transito di un nucleo di aria fredda e instabile di matrice nord-atlantica. Il peggioramento, ampiamente previsto dai modelli meteorologici, si è concretizzato con rovesci e temporali distribuiti a macchia di leopardo su tutto il territorio regionale, risultando più marcati nelle aree sud-orientali e lungo la dorsale appenninica. In alcune zone, i fenomeni hanno raggiunto intensità rilevante, accompagnati da raffiche di vento settentrionale, in rinforzo durante e subito dopo il passaggio del fronte perturbato.

Funnel Cloud nei cieli di Umbertide: uno spettacolo raro

Tra gli eventi di maggior rilievo segnalati nella giornata odierna, spicca un raro e suggestivo fenomeno atmosferico osservato nei pressi di Umbertide (PG). Diversi testimoni oculari e appassionati di meteorologia hanno immortalato quella che ha tutta l’aria di essere una funnel cloud — una nube a imbuto che, pur non toccando il suolo, rappresenta una possibile fase embrionale di un tornado. In assenza di danni al suolo e conferme ufficiali da parte degli organi di protezione civile, resta da confermare la natura esatta del fenomeno, ma le immagini circolate online parlano chiaro: si è trattato di un evento atmosferico spettacolare, che ha attirato l’attenzione degli esperti.

Previsioni per il weekend: sabato in miglioramento, ma non è ancora finita

La buona notizia per gli umbri arriva già da sabato: le condizioni meteo tenderanno gradualmente a migliorare. Il cielo tornerà sereno o poco nuvoloso su gran parte della regione, con temperature in rialzo e un generale ritorno alla stabilità, almeno temporanea.

Tuttavia, gli esperti mettono in guardia da un nuovo possibile peggioramento atteso tra domenica e lunedì, quando una perturbazione in risalita dal Tirreno potrebbe nuovamente destabilizzare l’atmosfera. In questo contesto, non si esclude lo sviluppo di nuovi rovesci o locali temporali nelle ore pomeridiane, specie sulle aree interne e montuose.

Da martedì possibile svolta stabile: primavera pronta a decollare?

Il quadro meteorologico sembra poi volgere verso un cambiamento più deciso a partire da martedì 29 aprile. I modelli previsionali, infatti, convergono sull’ipotesi di un’espansione dell’anticiclone sul Mediterraneo centrale, con conseguente ritorno a condizioni di tempo stabile, cieli sereni e un netto rialzo termico. Le temperature potrebbero portarsi su valori superiori alla media del periodo, aprendo una fase più tipicamente primaverile — se non addirittura dal sapore estivo — su tutta l’Umbria.

In sintesi:

Venerdì 25 aprile : instabilità diffusa con rovesci e temporali, anche intensi.

: instabilità diffusa con rovesci e temporali, anche intensi. Sabato 26 : giornata in miglioramento, cielo sereno e clima più mite.

: giornata in miglioramento, cielo sereno e clima più mite. Domenica 27 – Lunedì 28 : nuova fase di instabilità con rischio di acquazzoni pomeridiani.

: nuova fase di instabilità con rischio di acquazzoni pomeridiani. Da martedì 29: possibile affermazione dell’alta pressione, con tempo stabile e temperature in aumento.

