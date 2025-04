Maltempo USA: allerta meteo per 22 milioni di persone tra tornado e piogge torrenziali

MeteoWeb

Una serie di tempeste violente continua a colpire duramente il Sud e il Midwest degli Stati Uniti, con circa 22 milioni di persone ancora esposte al rischio di fenomeni meteorologici estremi. Le condizioni più critiche si registrano lungo una fascia che si estende dalla Carolina del Nord centrale fino alla costa centrale del Golfo, secondo quanto riferito dallo Storm Prediction Center. L’allerta riguarda un’ampia area che include importanti centri urbani come Atlanta, Birmingham, Mobile e New Orleans, dove si prevede la possibilità di raffiche di vento superiori a 110 chilometri orari, grandinate di grandi dimensioni e tornado isolati.

Un’allerta tornado è attualmente attiva fino alle ore 18:00 per l’Alabama meridionale ed orientale, il Panhandle della Florida e la Georgia occidentale e settentrionale. Otto milioni di persone risultano interessate da questa allerta, tra cui i residenti di città come Montgomery e Mobile. Le autorità avvertono che una linea di tempeste in movimento verso est dall’Alabama potrebbe dare origine a tornado e venti particolarmente intensi.

Questa nuova ondata di maltempo arriva dopo giorni di eventi meteorologici estremi che hanno attraversato il Texas e l’Ohio, causando almeno 17 vittime a partire da mercoledì. Tra le vittime si contano anche diversi bambini: un bambino di cinque anni è stato ritrovato senza vita all’interno di un’abitazione colpita a Little Rock, Arkansas, mentre un altro di nove anni è stato travolto dalle acque alluvionali mentre si recava alla fermata dello scuolabus nella contea di Franklin, Kentucky. Nella vicina contea di Nelson, un uomo di 74 anni è stato trovato morto in un veicolo sommerso. In Mississippi, nella contea di Jasper, si registra un’altra vittima. Il Tennessee è lo stato più colpito, con almeno dieci decessi attribuiti alle condizioni meteorologiche.

Le piogge torrenziali hanno causato alluvioni improvvise, lasciando oltre 120.000 utenze senza elettricità domenica, con l’Arkansas tra gli stati più colpiti: circa 75.000 abitazioni e attività commerciali sono rimaste al buio. Il National Weather Service ha lanciato un avvertimento riguardante un rischio di inondazioni definito “generazionale”, dovuto alla persistenza del sistema meteorologico che continua a colpire le stesse regioni da giorni. Particolarmente vulnerabili risultano la Tennessee Valley, la Ohio Valley, gli Appalachi centrali e il Sud-Est.

In alcune aree del mid-South sono caduti fino a 30 centimetri di pioggia da mercoledì, stabilendo nuovi record di precipitazioni giornaliere in Arkansas e Tennessee. Anche se le piogge più intense sono terminate in alcuni stati, rimangono attivi diversi avvisi per alluvioni lampo, in particolare nella zona centrale del Tennessee, inclusa la città di Nashville. L’elevato volume di precipitazioni ha determinato un pericoloso innalzamento dei livelli fluviali, con il rischio di ulteriori allagamenti nei giorni a venire.

Intanto, il fenomeno tornadico non dà tregua. Sabato è stato il decimo giorno consecutivo in cui sono stati segnalati tornado sul territorio statunitense, il settimo giorno consecutivo a est del fiume Mississippi. In totale, sono già stati confermati almeno 31 tornado in otto stati, tre dei quali classificati come EF3 – un livello di forza significativo – in Missouri, Tennessee e Arkansas. In Texas, una persona è rimasta ferita nella contea di Wood, dove si sono registrati danni a case e infrastrutture a causa di alberi abbattuti.

Il perdurare di condizioni meteorologiche così estreme preoccupa le autorità e i meteorologi, che continuano a monitorare l’evoluzione del sistema temporalesco. La priorità resta quella di garantire la sicurezza dei residenti nelle zone a rischio, in attesa che il quadro meteorologico si stabilizzi.

