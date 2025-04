Maltempo USA, fiumi e alluvioni lampo minacciano comunità già in ginocchio: aumentano le vittime | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Oggi un’altra ondata di piogge torrenziali e alluvioni lampo ha colpito alcune zone del Sud e del Midwest degli USA, già pesantemente allagate da giorni di forti tempeste che hanno generato anche alcuni tornado mortali. Una serie dopo l’altra di ondate di forti piogge ha colpito gli Stati Uniti centrali, gonfiando rapidamente i corsi d’acqua e provocando una serie di emergenze per alluvioni lampo in Missouri, Texas e Arkansas. Il National Weather Service ha affermato che si prevede che 45 località fluviali in più stati raggiungeranno una fase di inondazione importante, con possibili inondazioni estese di strutture, strade, ponti e altre infrastrutture critiche.

Almeno 8 persone sono morte quando i tornado hanno distrutto interi quartieri. Le inondazioni hanno ucciso almeno altre due persone nel Kentucky: un bambino di 9 anni travolto mentre andava a scuola e un 74enne il cui corpo è stato trovato all’interno di un veicolo completamente sommerso nella contea di Nelson, hanno affermato le autorità. Nel dettaglio, cinque persone sono morte in Tennessee, due in Kentucky, due in Missouri e una in Indiana.

176mila persone sono rimaste senza elettricità a causa delle alluvioni lampo: l’Arkansas ha il numero più alto di clienti senza corrente, 121mila secondo poweroutage.us.

La situazione in Kentucky

Il centro di Hopkinsville, in Kentucky, ha riaperto questa mattina dopo che le acque alluvionali del Little River si sono ritirate, dando una tregua tanto necessaria, ma sono ancora in arrivo altre piogge, ha affermato il sindaco James R. Knight Jr.. Le piogge torrenziali in corso da mercoledì 2 aprile avevano trasformato il centro della città di 31.000 abitanti in un lago. Centinaia di strade del Kentucky sono state rese impraticabili dalle acque alluvionali, dagli alberi caduti o dalle frane di fango e rocce, e il numero di chiusure probabilmente aumenterà con le ulteriori piogge in arrivo, ha affermato il Governatore Andy Beshear.

Nel Kentucky centro-settentrionale, i funzionari di emergenza hanno ordinato un’evacuazione obbligatoria per Falmouth, una città di 2.000 persone in una curva del fiume Licking in piena, poiché l’acqua in aumento ha suscitato timori di inondazioni dannose. Gli avvertimenti sono simili alle inondazioni catastrofiche di quasi 30 anni prima, quando il fiume raggiunse un’altezza record di 15 metri, provocando cinque morti e 1.000 case distrutte.

Nell’estremo ovest del Kentucky, quattro persone sono rimaste ferite mentre si riparavano in un veicolo sotto il posto auto coperto di una chiesa, secondo l’ufficio di gestione delle emergenze nella contea di Ballard.

Arkansas, Tennessee, Mississippi

Oggi sono continuate le emergenze per alluvioni lampo in Arkansas, Mississippi e Tennessee, con altre forti piogge e venti distruttivi nel mix. In Arkansas, le autorità meteorologiche hanno implorato il pubblico di evitare tutti i viaggi a meno che non fossero assolutamente necessari a causa delle inondazioni diffuse. La BNSF ha confermato che un ponte ferroviario a Mammoth Spring è stato spazzato via dalle acque alluvionali che hanno causato il deragliamento di diversi vagoni. Non sono stati segnalati feriti.

“L’entità delle inondazioni improvvise che si verificano in alcune parti dello stato è catastrofica”, ha avvertito il NWS. Dal 2 aprile, oltre 305mm di pioggia sono caduti in alcune parti del Kentucky e oltre 200mm sono caduti in alcune parti dell’Arkansas e del Missouri, hanno riferito i meteorologi. I meteorologi hanno attribuito le violente condizioni meteo alle temperature elevate, all’atmosfera instabile, al forte wind shear e all’abbondante umidità che scorre dal Golfo.

Il Governatore del Tennessee, Bill Lee, ha detto che interi quartieri nella città di Selmer, duramente colpita, sono stati “completamente spazzati via”, dopo essere stati colpiti da un tornado con venti stimati dal NWS fino a 257km/h. L’allerta anticipata ha probabilmente salvato delle vite, poiché centinaia di persone si sono rifugiate in un tribunale, ha detto Lee.

Il Governatore del Mississippi ha detto che almeno 60 case sono state danneggiate.

