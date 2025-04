Maltempo USA, tempesta perfetta su Evansville: fulmini e tornado devastano la contea

MeteoWeb

Nei giorni scorsi, la città di Evansville, situata nella contea di Vanderburgh nell’Indiana, è stata investita da un violento tornado che ha provocato ingenti danni a infrastrutture, proprietà private e vegetazione. Sebbene l’entità precisa del disastro sia ancora in corso di valutazione da parte delle autorità competenti, i primi rilevamenti delineano un quadro preoccupante, con intere aree colpite da una combinazione di eventi atmosferici estremi.

L’impatto del tornado è stato particolarmente devastante nei quadranti settentrionali e occidentali della contea, dove numerose strade sono state chiuse a causa della presenza di detriti, alberi abbattuti e danni strutturali. Tra le vie più colpite figurano Mesker Park Drive, situata a nord di Diamond Avenue, e arterie come Harmony Way e Red Bank Road, che sono rimaste inaccessibili a lungo. Anche zone residenziali e proprietà private lungo University Parkway e Big Cynthiana Road hanno riportato gravi danni, con tetti divelti, finestre infrante e infrastrutture compromesse.

L’azione del tornado è stata aggravata da una linea di venti paralleli al fronte che ha interessato in modo particolare le aree sud-orientali di Evansville. Questi venti, spesso trascurati rispetto ai tornado veri e propri, hanno invece contribuito in modo sostanziale alla distruzione, abbattendo alberi maturi e provocando la caduta di linee elettriche e pali telefonici. I danni alla vegetazione sono stati tali che entro la mattinata di giovedì si contavano almeno venti arterie principali bloccate da rami spezzati o tronchi sradicati.

Sebbene al momento non sia stato ancora confermato ufficialmente il livello di intensità del tornado secondo la scala EF (Enhanced Fujita), le analisi radar hanno rilevato con chiarezza il passaggio di una tromba d’aria sulla zona. Gli esperti ritengono che i danni maggiori siano stati inflitti da uno dei primi due fronti temporaleschi che hanno attraversato Evansville nella serata di mercoledì, segnando il culmine di una giornata già carica di instabilità atmosferica.

La violenza dell’evento è stata documentata anche da alcune immagini impressionanti, tra cui una fotografia che ha fatto rapidamente il giro dei media locali: un fulmine gigantesco immortalato nell’atto di colpire a pochi metri dalla sede autostradale, simbolo visivo della potenza e dell’imprevedibilità dei fenomeni atmosferici che hanno colpito la regione.

Mentre i soccorsi proseguono e le squadre di emergenza lavorano per ripristinare la viabilità e la fornitura di servizi essenziali, la popolazione resta in allerta. Il tornado che ha colpito Evansville non rappresenta soltanto un episodio meteorologico estremo, ma anche un monito della crescente frequenza con cui tali eventi si stanno verificando. Un campanello d’allarme che richiama la necessità di una maggiore resilienza delle comunità locali e di investimenti mirati nella prevenzione dei rischi climatici.

