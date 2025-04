Emergenza maltempo USA: grandine come meloni e tornado devastano il Texas

MeteoWeb

Una nuova ondata di maltempo ha investito le Southern Plains, con particolare violenza su Texas e Kansas, aggravando una situazione meteorologica già critica. Mentre l’area cercava di riprendersi dai danni dei temporali dei giorni scorsi, una seconda serie di eventi atmosferici estremi ha portato grandine di dimensioni record, raffiche di vento distruttive e un crescente rischio di alluvioni improvvise.

Venti Oltre i 180 km/h: Midland Colpita da una Potenziale “Virga Bomb”

Uno degli episodi più significativi si è verificato a Midland, dove una delle celle temporalesche più intense ha generato una raffica di vento eccezionale. Il sensore ufficiale dell’aeroporto ha registrato una velocità massima di 180 km/h, un dato che il National Weather Service sta attualmente analizzando per confermare la sua eccezionalità. Secondo i meteorologi, il fenomeno potrebbe essere stato causato da una cosiddetta virga bomb, un evento raro ma altamente pericoloso in cui la pioggia evapora prima di toccare terra, raffreddando rapidamente l’aria e generando violente raffiche discendenti.

Grandine Gigante e Danni Diffusi: Auto Distrutte e Tetti Perforati

Danni ingenti sono stati segnalati anche a causa della grandine, che ha raggiunto dimensioni superiori ai 10 cm in alcune aree rurali del Texas, come Sanderson e Silverton. Per fare un paragone, si tratta di chicchi più grandi di una palla da baseball, con una potenza sufficiente a frantumare parabrezza e danneggiare strutture. Diversi storm chaser hanno condiviso immagini impressionanti di veicoli con vetri infranti e carrozzerie devastate, testimoniando la gravità dell’evento.

Forti Temporali anche in Kansas e Oklahoma: Tornado in Aree Rurali

Le condizioni instabili non hanno risparmiato nemmeno il Kansas occidentale e l’Oklahoma. In entrambe le regioni, si sono sviluppate celle temporalesche violente accompagnate da allerta per tornado. Sebbene alcuni vortici siano stati effettivamente avvistati, fortunatamente si sono sviluppati in aree poco popolate, evitando conseguenze gravi per i centri abitati.

Alluvioni Lampo: Strade Sommerse e Piogge Intense

Oltre al rischio di grandine e tornado, una crescente preoccupazione riguarda le alluvioni improvvise. In diverse località del Texas occidentale, come Bakersfield, sono state segnalate strade sommerse da oltre 15 cm d’acqua corrente. Il lento movimento dei temporali ha causato accumuli rapidi di pioggia, con punte fino a 2 cm in un’ora solo nell’area di Fort Stockton. Le previsioni indicano che le precipitazioni potrebbero continuare nei prossimi giorni, con accumuli totali compresi tra i 5 e i 13 cm. Una quantità significativa che, pur non eliminando del tutto la siccità della regione, contribuirà ad alleviare temporaneamente la pressione sulle risorse idriche.

Rischio Esteso: Il NOAA Conferma il Livello 2 di Allerta per il Maltempo

Secondo l’ultimo aggiornamento del NOAA, l’allerta per maltempo severo è stata mantenuta a livello 2 su 5 in ampie porzioni del Texas occidentale, comprese città come Midland e Odessa, oltre che in parti dell’Oklahoma e del Kansas. Le autorità esortano i cittadini a rimanere informati tramite fonti ufficiali e a non sottovalutare la forza di questi eventi, che potrebbero intensificarsi ulteriormente.

Le Minacce Principali in Breve:

Grandine extra-large : fino a 10 cm di diametro, con potenziali danni a edifici e veicoli

: fino a 10 cm di diametro, con potenziali danni a edifici e veicoli Venti estremi : raffiche fino a 180 km/h documentate

: raffiche fino a 180 km/h documentate Tornado : avvistamenti confermati in zone rurali

: avvistamenti confermati in zone rurali Alluvioni: rischio crescente di inondazioni lampo

Un Clima Sempre Più Estremo?

Questo nuovo episodio di maltempo mette ancora una volta in evidenza l’aumento dell’intensità e della frequenza degli eventi atmosferici estremi nelle Southern Plains. Gli esperti meteo sottolineano come il cambiamento climatico stia alterando la dinamica delle tempeste, rendendole più imprevedibili e potenzialmente più distruttive. Con una nuova settimana di instabilità meteorologica alle porte, l’attenzione resta alta su tutta la regione.

