Maltempo estremo negli USA, Midwest sotto assedio: vittime e caos tra Michigan, Indiana e Tennessee

Un’ondata di maltempo estremo ha investito gli USA nei giorni scorsi, causando vittime e danni estesi in diversi Stati del Midwest e del Sud/Est. Raffiche di vento violente, piogge torrenziali e ghiaccio hanno abbattuto alberi, capovolto veicoli e lasciato centinaia di migliaia di persone senza elettricità. Tra gli eventi più tragici, un albero caduto ha schiacciato un furgone in Michigan, uccidendo 3 bambini, mentre un uomo ha perso la vita in Indiana a causa del ribaltamento della sua carrozza Amish.

Maltempo negli USA, tragedia in Michigan

Dramma nella contea di Kalamazoo, in Michigan, dove una tempesta ha fatto precipitare un albero di enormi dimensioni su un furgone in transito. A bordo si trovavano 6 persone: 3 bambini hanno perso la vita sul colpo, mentre gli altri 3 occupanti sono rimasti feriti. Le vittime erano una bambina di 2 anni, suo fratello di 4 e una cugina di 11.

Secondo lo sceriffo della contea, Richard Fuller, l’incidente era inevitabile: “La famiglia non avrebbe potuto evitarlo. L’albero era così grande che è caduto attraverso due corsie di traffico e ha continuato per altri dodici piedi (circa quattro metri) oltre il veicolo”. La zona era sotto allerta per forti temporali in quel momento, con venti impetuosi che hanno sradicato alberi e abbattuto linee elettriche.

Caos in Indiana e Wisconsin: morti e blackout diffusi

Le condizioni meteorologiche estreme hanno colpito duramente anche l’Indiana. A Middlebury, un uomo di 84 anni, Lonnie Yoder, è morto quando la sua carrozza Amish si è ribaltata a causa delle violente raffiche di vento.

Nel vicino Wisconsin, decine di migliaia di persone sono rimaste senza elettricità. I dati riportati dal sito poweroutage.us indicavano ancora 276mila utenti senza corrente nel Michigan, mentre Indiana e Wisconsin erano riusciti a ridurre le interruzioni a circa 80mila.

A Valparaiso, in Indiana, il vento ha rovesciato un camion, causando la morte del conducente, Jagbir Singh, 34 anni, dell’Ontario, Canada. Anche un magazzino a Elkhart è stato completamente distrutto, anche se fortunatamente non si sono registrati feriti.

Michigan sotto assedio: ghiaccio e venti feroci paralizzano il Nord

Nel Michigan settentrionale, la situazione è ancora critica. La pioggia gelata caduta sabato ha abbattuto migliaia di alberi, rendendo impraticabili molte strade e lasciando intere comunità al buio. A causa della mancanza di elettricità, persino il quotidiano Alpena News non è stato stampato, mentre l’intera contea di Alpena è rimasta senza corrente.

Il Mackinac Bridge, che collega le due penisole del Michigan, è stato chiuso per la caduta di ghiaccio dai piloni e dai cavi della struttura, un fenomeno estremamente pericoloso per gli automobilisti.

Tempeste nel Sud/Est: danni in Tennessee e Alabama

Le tempeste non si sono fermate al Midwest. Nel Sud/Est degli Stati Uniti, venti estremi e temporali hanno devastato diverse contee del Tennessee e dell’Alabama. In Ohio, le raffiche hanno fatto crollare la guglia di una chiesa e ribaltato camper.

A Dothan, Alabama, 5 studenti sono rimasti feriti dopo che parte del tetto della palestra della loro scuola è crollato a causa delle forti raffiche di vento.

Allerta alluvioni: fino a 30 cm di pioggia in 11 Stati

Secondo il National Weather Service, il peggio potrebbe non essere ancora passato. Per il periodo tra mercoledì e domenica sono state emesse allerte per possibili alluvioni in ben 11 Stati, dall’Est del Texas fino al confine occidentale della Virginia Occidentale.

Gli esperti parlano di un evento meteorologico “ad alto impatto”, con accumuli di pioggia che potrebbero superare i 30 cm in alcune zone, causando alluvioni.

