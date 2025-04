Maltempo USA, piogge record in Oklahoma e venti di 145km/h in Pennsylvania: danni e vittime | FOTO

MeteoWeb

Tempeste in lento movimento hanno fatto cadere piogge record su gran parte dell’Oklahoma meridionale e del Texas settentrionale, negli Stati Uniti, innescando alluvioni lampo e costringendo a evacuazioni, mentre i residenti in Pennsylvania e Ohio si riprendevano da una potente tempesta che ha lasciato al buio oltre mezzo milione di clienti. Le autorità hanno segnalato almeno tre vittime a causa della tempesta di ieri sera in Pennsylvania. Il Servizio Meteorologico Nazionale (NWS) ha avvertito che piogge intense o eccessive potrebbero causare alluvioni lampo in alcune parti delle Pianure meridionali, con il rischio maggiore lungo la Red River Valley fino all’Arkansas occidentale. Forti temporali sono possibili dal Texas centro-settentrionale, in tutta la regione e in Louisiana, con possibili grandine, venti violenti e tornado.

Alluvione in Oklahoma

A Wewoka, in Oklahoma, una città di circa 3.000 abitanti situata circa 129km a sud-ovest di Oklahoma City, si erano già verificati quattro salvataggi in acqua da veicoli nel primo pomeriggio di oggi, ha dichiarato il capo dei Vigili del Fuoco di Wewoka, Kevin Green. Ha affermato che, con il terreno saturo d’acqua a causa delle piogge precedenti, i ruscelli ora straripano sulle strade.

Almeno una persona è stata salvata dopo che il suo veicolo è rimasto intrappolato nelle acque alluvionali di Oklahoma City. La città ha stabilito un record mercoledì con 303,3mm di pioggia ad aprile, superando il record del 1947 di 302,5mm, ha affermato Gary McManus, climatologo dell’Oklahoma State University. A Lexington, città dell’Oklahoma di circa 2.000 abitanti, situata circa 64 chilometri a sud-est di Oklahoma City, alcune case sono state evacuate a causa dell’alluvione e della chiusura di diverse strade, hanno riferito le autorità.

Voli cancellati e blackout diffusi

Nell’area di Dallas, le partenze sono state bloccate al Dallas Love Field e all’aeroporto internazionale di Dallas-Fort Worth a causa dei temporali, secondo la Federal Aviation Administration. Centinaia di voli sono stati cancellati all’aeroporto internazionale DFW e decine al Love Field, secondo FlightAware.

Oltre 425.000 clienti sono rimasti senza elettricità in Pennsylvania e altri 40.000 al buio in Ohio dopo la potente tempesta di ieri notte, secondo PowerOutage.us. Anche gli stati confinanti, tra cui Michigan, New York e West Virginia, hanno segnalato migliaia di interruzioni.

Danni senza precedenti e vittime in Pennsylvania

“Questo è un disastro naturale di una portata che non vediamo molto regolarmente“, ha dichiarato Matthew Brown, responsabile dei servizi di emergenza della contea di Allegheny, in Pennsylvania. Un portavoce della Duquesne Light di Pittsburgh ha definito i danni causati dalla tempesta “senza precedenti“, avendo interrotto l’erogazione di energia elettrica a circa 250.000 clienti, abbattuto alberi e spezzato pali della luce. L’azienda di servizi pubblici sta richiedendo assistenza esterna per ripristinare l’elettricità e le interruzioni potrebbero durare una settimana, ha affermato il portavoce.

Un uomo della Pennsylvania è rimasto folgorato ieri sera mentre cercava di spegnere un incendio vicino a un palo della luce, mentre il maltempo si abbatteva sulla zona di State College, danneggiando molti alberi e linee elettriche, ha riferito la Polizia. L’uomo di 22 anni è morto sul colpo, ha dichiarato la Polizia in un comunicato stampa. La Polizia di State College ha affermato di ritenere che la morte dell’uomo sia correlata alla tempesta.

A Pittsburgh, i primi soccorritori sono stati chiamati nell’area di South Side Slopes ieri sera in seguito alla segnalazione di una persona folgorata da cavi elettrici sotto tensione, e anche questa persona è morta sul colpo, secondo un post sui social media del Dipartimento di Pubblica Sicurezza di Pittsburgh. Il Dipartimento ha esortato i residenti a prestare la massima cautela negli spostamenti in città, citando molteplici pericoli come alberi caduti e possibili cavi sotto tensione.

I funzionari della contea di Allegheny hanno confermato che un uomo di 67 anni è morto a causa della caduta di un albero in un’abitazione a Ross Township, appena fuori Pittsburgh.

Venti fino a 145km/h

L’ufficio di Pittsburgh del Servizio Meteorologico Nazionale ha dichiarato che in tutta la regione sono stati registrati danni distruttivi dovuti al vento. Le raffiche di vento lineari hanno raggiunto velocità comprese tra 129 e 145km/h, superiori a quelle di molti tornado EF0 ed EF1 tipicamente osservati nella zona, ha dichiarato l’ufficio del servizio meteorologico in un post sui social media.

Una serie di tempeste che ha attraversato la Pennsylvania ieri sera ha formato una cosiddetta “bow echo“, ovvero una linea di venti incredibilmente forti a forma di arco, con intensità maggiore all’apice della curva, come spiega John Bowen, meteorologo del servizio meteorologico di State College. I danni sono stati più gravi al passaggio dell’apice, ha aggiunto.

L’Aeroporto Internazionale di Pittsburgh ha registrato la sua terza raffica di vento più alta della storia moderna, con una velocità di 114km/h, secondo Liana Lupo, meteorologa dell’ufficio del servizio meteorologico di Pittsburgh. Un team ha indagato sui danni causati dal vento a Wilkinsburg, appena fuori Pittsburgh, ma non è stato possibile affermare con certezza che si fosse trattato di un tornado, ha affermato Lupo.

La mappa dei bollettini meteo dello Storm Prediction Center per la giornata di martedì 29 aprile includeva segnalazioni di tornado da Oklahoma e Missouri, decine di segnalazioni di grandine e oltre 580 segnalazioni di vento forte dall’Oklahoma a New York, tra cui alberi caduti, linee elettriche e tetti di edifici divelti. A livello statale, l’Oklahoma era destinato a battere il record del 1942 per la media statale delle precipitazioni di 211,3mm per il mese di aprile, ha affermato McManus.

