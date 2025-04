Maltempo USA, piogge torrenziali in Nebraska: alluvioni lampo a Omaha | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Omaha, in Nebraska (USA), è stata colpita da intense precipitazioni che hanno causato alluvioni lampo, grandine e forti raffiche di vento. Alle 17:45 ora locale di giovedì è stato emesso un allarme alluvione per la contea di Douglas, valido fino alle 19:45. Le strade, come Saddle Creek Road, sono state allagate, con numerose segnalazioni da parte dei cittadini. Le strade sono diventate fiumi in diverse zone, tra cui 45th e Leavenworth. Inoltre, il Servizio Meteorologico Nazionale ha segnalato, in via preliminare, un possibile tornado nella contea di Pottawattamie, che avrebbe attraversato l’Interstate 80.

