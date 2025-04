Maltempo USA, tornado e alluvioni in Oklahoma: almeno 5 vittime | FOTO

MeteoWeb

Il maltempo che ha colpito l’Oklahoma, nel sud degli USA, nel weekend di Pasqua ha ucciso almeno 5 persone, secondo le autorità. Tra le vittime figurano una vittima di un tornado a Spaulding e due madri e i loro due figli, in entrambi i casi vittime dopo che i veicoli a bordo di cui si trovavano sono stati travolti dalle acque alluvionali. Il tornado, un EF-1 con venti fino a 177 km/h, si è abbattuto a Spaulding, situata circa 128km a sud-est di Oklahoma City, intorno alle 22:35 ora locale di sabato 19 aprile, distruggendo due case e diverse piccole strutture. Due persone sono rimaste ferite e una terza è morta, ha dichiarato la Hughes County Emergency Management in un comunicato. L’identità della vittima non è stata resa pubblica.

A Moore, situata circa 16km a sud di Oklahoma City, la Polizia ha dichiarato che sono stati recuperati due corpi dopo che uno dei due veicoli rimasti bloccati dall’alluvione è stato travolto sotto un ponte. Le vittime sono state identificate come Erika Lott, 44 anni, e suo figlio dodicenne, River Bond.

Le autorità della Contea di Tulsa, situata circa 180km a nord-est di Oklahoma City, domenica stavano cercando due persone travolte dall’alluvione in modo simile. L’ufficio dello sceriffo ha dichiarato in un comunicato che un veicolo di una famiglia è stato travolto. Due persone sono state tratte in salvo, ma altre due, tra cui una bambina, risultavano ancora disperse. L’incidente è avvenuto lungo la Highway 64 intorno alle 16:45 ora locale, hanno riferito le autorità. Il Servizio di Emergenza della Contea di Wagoner ha identificato le due persone disperse: una donna di 47 anni e una bambina di 7 anni. “Il padre e un bambino sono riusciti a saltare fuori dal veicolo e a raggiungere un punto più elevato. La madre e la figlia, purtroppo, sono state travolte dalle acque impetuose”, ha dichiarato il WCEM in un comunicato. I corpi di Leila Faraji e Rosa Faraji sono stati poi ritrovati, portando a 5 il tragico bilancio delle vittime di questa ondata di maltempo in Oklahoma.

Il Servizio Meteorologico Nazionale ha segnalato diversi tornado che hanno colpito lo stato durante il fine settimana di Pasqua. Sono state emesse allerte per forti temporali, tornado e inondazioni in tutto lo stato.

