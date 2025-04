Maltempo USA, spettacolare tornado in Texas: supercella devastante colpisce l’ovest di Dallas-Fort Worth | FOTO

MeteoWeb

La serata del 19 aprile verrà ricordata come una delle più intense e spettacolari della stagione primaverile del maltempo nel Texas centrale. Una supercella di straordinaria potenza ha attraversato le contee a ovest della Dallas-Fort Worth, generando una serie di tornado ben visibili e documentati, in particolare nelle aree di Tolar, Weatherford e Springtown.

Un contesto atmosferico esplosivo

Fin dalle prime ore del pomeriggio, gli ingredienti per un evento di tempo severo erano ben presenti. Le mappe del Servizio Meteorologico Nazionale (NWS) e dello Storm Prediction Center (SPC) indicavano un livello di rischio “Enhanced” per buona parte del Texas centrale, a causa di un pattern atmosferico particolarmente favorevole. Una dryline ben definita – la classica linea di separazione tra aria secca da ovest e umida da est – ha giocato un ruolo chiave, insieme a valori elevati di CAPE e a forti venti in quota.

Queste condizioni hanno portato alla formazione di supercelle isolate ma estremamente organizzate, alcune delle quali hanno assunto caratteristiche rotanti. Le supercelle rotanti, a differenza di quelle “classiche”, sono in grado di produrre più tornado nel corso del loro ciclo di vita, alternando fasi di rafforzamento e indebolimento del mesociclone, il cuore rotante della tempesta.

Tornado e impatti sul territorio

Intorno al tramonto, i radar hanno iniziato a rilevare segnali chiari di rotazione all’interno delle celle temporalesche. Le sirene d’allarme sono risuonate in più località, e poco dopo sono arrivate le prime conferme visive: funnel ben definiti e tornado in discesa dalla nube madre, con traiettorie che si sono sviluppate prevalentemente da sud verso nord, toccando il suolo in aree semi-rurali ma densamente popolate.

Le località maggiormente colpite – Tolar nella contea di Hood, Weatherford nella contea di Parker e le aree a sud di Springtown – hanno riportato danni significativi a strutture agricole, abitazioni isolate e infrastrutture locali. Fortunatamente, al momento non si registrano vittime, ma sono in corso valutazioni dettagliate da parte delle autorità per stimare l’entità complessiva dell’impatto.

Numerosi storm chaser erano già presenti sul territorio, in previsione della giornata ad alto potenziale tornadico. I loro video e le fotografie stanno facendo rapidamente il giro dei social media, offrendo testimonianze dirette della spettacolarità del fenomeno: imponenti wall cloud, rotazione evidente, e in alcuni casi tornado ben visibili che si muovevano su terreni aperti, creando scenari tanto affascinanti quanto minacciosi.

Una primavera particolarmente attiva

Questo evento si inserisce in una stagione primaverile che, fin dai primi giorni di marzo, ha mostrato segni di forte dinamicità atmosferica. I meteorologi del SPC avevano già rilevato un trend verso condizioni più favorevoli allo sviluppo di tempo severo, con una frequenza sopra la media di episodi tornadici in tutto il Midwest e nel Sud degli Stati Uniti.

Nonostante il rischio massimo (“High Risk”) non fosse stato emesso per la giornata del 19 aprile, le probabilità di tornado forti erano comunque presenti nelle analisi probabilistiche, con una particolare attenzione rivolta proprio al settore centrale del Texas. In queste situazioni, l’assenza di un’allerta massima non implica necessariamente una minore pericolosità: il caso di ieri ne è la dimostrazione evidente.

La lezione dell’esperienza sul campo

Eventi come quello del 19 aprile confermano quanto sia fondamentale l’osservazione diretta, la preparazione meteorologica e la rapidità di comunicazione tra autorità locali, meteorologi e cittadini. Il tempestivo allarme lanciato dal NWS ha consentito a molti residenti di mettersi al riparo in tempo utile, e la documentazione accurata degli storm chaser ha fornito un importante supporto alla verifica post-evento.

Per chi vive in queste regioni, la stagione dei tornado è una realtà annuale, ma ogni evento porta con sé nuove sfide, nuove lezioni e – in alcuni casi – un rinnovato senso di rispetto per la potenza della natura.

