Maltempo USA, venti forti e grandine grossa si abbattono su Gainesville, in Florida | VIDEO

MeteoWeb

I residenti di Gainesville, capoluogo della contea di Alachua, in Florida, sono stati colpiti da un violento mix di pioggia, grandine e vento nella sera di venerdì 11 aprile, al passaggio di un forte round di temporali. La grandine ha raggiunto le dimensioni di una pallina da golf, cadendo come “bombe” dal cielo e provocando un forte rumore al suo impatto in superficie. Eloquenti le immagini a corredo dell’articolo, che mostrano la violenza della grandinata. Oltre alla grandine grossa, venti di almeno 70km/h sono stati segnalati presso la sede di Exactech, nei pressi di Northwest 13th Street.

“C’è molta aria fredda in quota, con aria piuttosto calda in superficie e un po’ di aria più secca inizialmente, che poi si inumidisce in superficie molto rapidamente, e questo predispone lo stato a questo tipo di situazione”, ha dichiarato un meteorologo del Servizio Meteorologico Nazionale di Jacksonville.

Maltempo USA, la grandine semina danni a Gainesville

Maltempo USA, la violenza della grandinata a Gainesville

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.