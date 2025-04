Maltempo Valle d’Aosta: calano a 3.260 le utenze senza elettricità

MeteoWeb

Migliora la situazione dei blackout a seguito della violenta ondata del maltempo che ha colpito la Valle d’Aosta. Sono scese a 3.260 le utenze ancora prive di elettricità, si tratta del 2,5% del totale delle 130.000 utenze valdostane. Lo ha detto all’ANSA Giorgio Pession, Presidente e amministratore delegato di Deval, la società che si occupa della distribuzione dell’energia elettrica in Valle d’Aosta. “Stiamo intervenendo in varie parti del territorio – ha spiegato – e la situazione è senza dubbio migliorata. In gran parte di Cogne è tornata l’energia. Inoltre sono tornate in servizio grazie a Terna due linee ad alta tensione, una delle quali alimenta la Valdigne”.

