Maltempo Valle d’Aosta: dai 416 cm di Rhêmes alle valanghe di Cervinia, cronaca delle nevicate più intense di aprile

Nel cuore delle Alpi occidentali, la Valle d’Aosta rappresenta una delle aree italiane più esposte a intensi eventi nevosi, anche in primavera inoltrata. Sebbene l’immaginario collettivo associ la neve ai mesi invernali, il mese di aprile ha più volte sorpreso per precipitazioni straordinarie, capaci di trasformare rapidamente il paesaggio e impattare in modo significativo sulla sicurezza, la viabilità e le attività umane in quota.

Quando la primavera si traveste d’inverno

Nel corso degli anni, aprile ha dimostrato di poter regalare accumuli nevosi degni di un gennaio rigido, specialmente nelle valli orientali della regione. Alcuni episodi sono rimasti impressi nella memoria per la loro intensità fuori scala. In anni passati, si sono registrati accumuli da record come i 416 centimetri a Rhêmes-Notre-Dame, un dato che rappresenta una soglia raramente raggiunta. Altri eventi eccezionali si sono verificati a Champorcher, con 280 cm, e a Gressoney-Saint-Jean, con 290 cm.

Questi numeri raccontano molto più di semplici dati: descrivono situazioni d’emergenza, strade interrotte, valanghe e località isolate. In quei giorni, la Valle d’Aosta ha vissuto momenti di forte criticità, affrontati con professionalità da protezione civile, soccorso alpino e amministrazioni locali.

Il ritorno della grande neve: aprile 2024 e 2025

Recentemente, anche il 2024 ha regalato un evento memorabile: tra il 20 e il 26 aprile, una serie di perturbazioni ha portato oltre un metro di neve fresca in molte località sopra i 2000 metri. Zone come Breuil-Cervinia, Valtournenche, Gressoney e Champorcher sono state particolarmente colpite, con picchi superiori ai 140 cm.

Nel 2025, un nuovo episodio ha ulteriormente confermato questa tendenza. A metà aprile, una forte depressione atlantica ha generato condizioni ideali per abbondanti nevicate, soprattutto oltre i 2400-2500 metri. Le zone di Cervinia, Alta Valpelline, Valle di Cogne, Ayas e Gressoney hanno visto accumuli tra i 100 e i 120 cm. In molte aree, il livello di pericolo valanghe ha raggiunto il grado 5, con valanghe spontanee che sono scese fino a valle.

Un fenomeno da non sottovalutare

Questi episodi non sono solo eventi spettacolari, ma pongono serie sfide alla gestione del territorio. Dalle interruzioni stradali alla sospensione dei servizi, fino al blocco delle attività turistiche, l’impatto di simili nevicate è concreto. In questi contesti, l’azione coordinata di sindaci, forze dell’ordine e operatori di montagna diventa fondamentale.

Il cambiamento climatico rende questi eventi sempre più imprevedibili. Le stagioni sono meno regolari e i fenomeni estremi più frequenti. Così, se da un lato gli inverni sono spesso più miti, dall’altro si verificano nevicate primaverili eccezionali, concentrate in poche ore o giorni.

Esperienza sul campo e memoria storica

Chi vive in montagna conosce bene la volubilità del clima. I rifugisti, le guide alpine e gli abitanti delle alte valli raccontano di bufere improvvise anche a primavera inoltrata. La conoscenza diretta del territorio, unita alla memoria tramandata e all’esperienza sul campo, è un valore insostituibile per affrontare e interpretare questi eventi.

In definitiva, la storia delle nevicate d’aprile in Valle d’Aosta non è solo una cronaca meteorologica, ma il racconto di un territorio resiliente, abituato a convivere con l’eccezionalità della natura. Un patrimonio di competenze, responsabilità e consapevolezza che si rinnova ad ogni fiocco di neve.

