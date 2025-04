Maltempo Valle d’Aosta: ancora chiuse 7 strade regionali

MeteoWeb

La Regione Valle d’Aosta fornisce un aggiornamento sulla situazione viabilità dopo la violenta ondata di maltempo che ha travolto la regione nei giorni scorsi con piogge torrenziali, inondazioni e frane. “Alle ore 20 di questa sera – si legge in una nota -, la situazione delle Strade regionali ancora chiuse o con limitazioni è la seguente: SR 17 di Roisan, chiusa al Km 5+200 e tra Km 7+000 e 8+530; SR 18 di Pila chiusa tra Charvensod e Les Fleurs; SR 29 di Doues chiusa dal Km 3+500; SR 30 di Ollomont chiusa dal km 1+100 tra le 21.00 e le 6.30; SR 31 di Allein chiusa; SR 41 Salassi chiusa tra km 3+700 e 6+400, e tra 10+500 e 13+000; SR 42 San Pantaléon chiusa dal km 1+400 Si ricorda che sono state aggiornate le finestre di transito lungo la SR 47 di Cogne: su disposizione della Protezione Civile, onde consentire i necessari lavori di messa in sicurezza della frana: domenica 20 e lunedì 21 aprile la strada sarà aperta dalle 10:30 alle 12:00 e dalle 17:30 alle 19:00. Da martedì 22 aprile e fino a nuova comunicazione la strada sarà aperta dalle 7:00 alle 9:00 e dalle e dalle 17:30 alle 19:00. Il trasporto pubblico sarà garantito all’interno delle fasce orarie consentite”.

“La Strada Statale 26 a Monjovet – continua la nota – è aperta con senso unico alternato regolato da impianto semaforico. La strada sarà nuovamente chiusa mercoledì 23 aprile dalle ore 9 alle ore 17 per la sistemazione definitiva. A seguito del rientro dell’allarme per la frana di Chiappetti a Quincinetto, l’autostrada A5 è aperta a senso unico alternato sulla carreggiata nord (direzione da Torino a Aosta). Aperta fino al km 21+800 la Strada Statale 27. Rimane chiuso al transito il Traforo del Gran San Bernardo. DEVAL ha infine comunicato che alle ore 19.20 risultavano ancorascollegate 558 utenze”.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito il link per l’accesso diretto alla pagina con le previsioni meteo per la principale città della regione.

