Maltempo Valle d’Aosta, frane e torrenti esondati: chiuse strade regionali e un tratto dell’autostrada

Cadute di massi sono state segnalate in alcune località in Valle d’Aosta per il maltempo, così come l’esondazione di alcuni torrenti secondari. Poiché si prevede una intensificazione del maltempo nella notte fino a domani mattina, con ordinanza del Presidente della Regione è stata disposta in via precauzionale la chiusura dalle 21 alle 7 delle strade regionali della Valle Lys, di Champorcher, di Cogne, Valsavarenche e Rhêmes. Sarà possibile il passaggio dei mezzi di soccorso. Lo comunica il Centro funzionale regionale. Inoltre, l’autostrada A5 Torino-Aosta ha chiuso la carreggiata sud nel tratto da Quincinetto a Ivrea nel Torinese, in via precauzionale per rischio frana, dopo il maltempo in corso da ieri. Si tratta di una nota zona franosa in località Chiappetti di Quincinetto, monitorata con sensori. La viabilità sull’A5 in quel tratto avviene quindi a doppio senso sulla carreggiata nord.

Le decisioni di chiusura sono state prese nella sede della Protezione Civile, a Saint-Christophe, dove si è riunito il Centro coordinamento soccorsi per esaminare la situazione caratterizzata da temporali forti e diffusi e piogge. Nel corso dell’incontro, presieduto da Testolin e coordinato dal Capo della Protezione Civile, Valerio Segor, sono state analizzate le segnalazioni delle ultime ore del pomeriggio. Sono state confermate le previsioni meteo, con intensificazioni nella notte e nella mattinata di domani, su tutto il territorio regionale.

