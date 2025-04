Maltempo Valle d’Aosta, riunione del CCS: interventi nella Valle di Gressoney

MeteoWeb

Per un aggiornamento della situazione della viabilità e delle criticità idrogeologiche sul territorio regionale a seguito dell’ondata di maltempo che ha colpito la Valle d’Aosta, si è riunito questa sera il Centro Coordinamento Soccorsi (CCS) presieduto dal Presidente della Regione Valle d’Aosta Renzo Testolin e coordinato dal Capo della Protezione Civile Valerio Segor, alla presenza del Vice presidente Luigi Bertschy e dei rappresentanti delle Forze dell’Ordine e degli Enti interessati. Dall’inizio dell’emergenza, i Vigili del Fuoco professionisti e volontari hanno dato seguito a oltre 250 chiamate. Da oggi, gli interventi si sono concentrati in modo particolare nella Valle di Gressoney e, a Fontainemore, è stata istituita una Unità di Comando locale mobile al fine di coordinare in loco gli interventi.

Viabilità

Per quanto riguarda la viabilità, la SR 17 di Roisan è chiusa dal km 7+000 al km 8+530; SR 18 di Pila chiusa fino all’incrocio con la SR 40 di Les Fleurs (aperta); SR 23 di Valsavarenche aperta (fino a Eaux Rousses); SR 29 di Doues chiusa dal km 3+500; SR 30 di Ollomont aperta (a fasce orarie); SR 31 di Allein chiusa; SR 38 di Arpuilles chiusa dal km 7+100 al km 8+880; SR 41 di Salassi aperta (qualche tratto chiuso ma nessun abitato isolato); SR 42 di San Pantaléon chiusa dal km 1+400; SR 47 di Cogne apre da domani mattina tra le 7 e le 20, con servizio di guardiania. La notte resta chiusa. SR 44 della Valle Valle del Lys aperta, con finestre di chiusura previste solo domani tra le 9.30 e le 13.30 per consentire l’ultimazione dei lavori.

Permane la chiusura della Strada Statale 26, con deroga per mezzi di soccorso e residenti, a Montjovet, nel tratto tra il km 67 e il km 68. La circolazione viene garantita da una deviazione in loco. Aperta fino al km 21+800 la Strada Statale 27. Rimane chiuso al transito il Traforo del Gran San Bernardo.

L’autostrada A5, per problemi correlati alla frana di Chiappetti (Quincinetto) resta chiusa sul tratto Quincinetto – Pont-Saint-Martin. In particolare su questo punto si è soffermato il CCS, anche per valutare possibili soluzioni al fine di alleggerire il traffico della bassa valle.

Al momento, grazie all’intervento della Deval, l’1,84% delle utenze (2.395 sulle 130.200 complessive) risulta ancora interessato da interruzioni delle linee elettriche.

