Maltempo Valle d’Aosta: 568 mm di pioggia a Lillianes, 6.400 utenti senza elettricità

A causa del maltempo, in Valle d’Aosta ci sono ancora 6.400 utenze prive di energia elettrica. Il dato è stato fornito da Giorgio Pession, presidente e amministratore delegato di Deval, la società che si occupa della distribuzione dell’energia elettrica in Valle d’Aosta. “Stiamo lavorando alacremente – ha evidenziato – ma gli interventi sono condizionati dall’accessibilità dei siti. In alcune zone non siamo ancora riusciti ad arrivare. Stiamo operando anche con l’ausilio dell’elicottero“. “Le squadre stanno intervenendo a Cogne e stanno lavorando senza soste per riportare tutto alla normalità“, ha aggiunto Pession. I problemi sono stati provocati soprattutto dalla neve pesante, che ha provocato la formazione di manicotti di ghiaccio sui cavi dell’energia.

“Le precipitazioni si sono protratte fino alla serata di giovedì. Sono state intense su tutta la regione, in particolare nella valle di Champorcher e in quella del Lys. Nella valle del Lys si sono registrati i quantitativi massimi (568 millimetri da inizio evento a Lillianes). Attualmente tutti gli idrometri, sia quelli posti sulla Dora, sia quelli sui torrenti nelle vallate laterali, registrano valori in diminuzione“: è quanto si legge nel bollettino di aggiornamento della situazione idrogeologica e idraulica in Valle d’Aosta a cura del Centro funzionale regionale. “Al momento sono state segnalate oltre 60 valanghe tuttavia il bilancio finale sarà decisamente maggiore, oggi sono in corso ulteriori sopralluoghi“.

“Sul territorio valdostano sono stati segnalati da inizio evento oltre 90 dissesti in tutta la regione, con maggiore intensità nella zona sud-orientale. Numerosi comuni sono stati interessati da interruzioni dell’elettricità e chiusura strade. I forestali hanno rilevato ulteriori smottamenti e esondazioni. In considerazione della saturazione dei suoli, si conferma una criticità idrogeologica gialla. I livelli della Dora Baltea sono sotto le soglie di attenzione e in diminuzione“, si legge nel bollettino di aggiornamento.

