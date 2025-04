Maltempo Valle d’Aosta, blackout in 35 comuni

MeteoWeb

In Valle d’Aosta sono segnalati blackout in un numero di comuni che varia dai 25 ai 35 – su un totale di 74 – “con la presenza di zone isolate a causa della caduta di piante sulle linee elettrica. La società di distribuzione Deval sta operando con attenzione su tutte le criticità che si sono verificate, con delle difficoltà laddove ad esempio, in val di Cogne, o in quelle di Rhemes o Valsavarenche, c’è una difficoltà di accesso da parte dei tecnici laddove bisogna intervenire” sul posto “e non basta un intervento da remoto per sistemare i guasti“: è quanto ha reso noto il presidente della Regione Valle d’Aosta, Renzo Testolin, intervenendo in Consiglio Valle in merito alla situazione maltempo.

Al momento, comunica l’amministrazione regionale non sono percorribili le regionali: 41 dei Salassi, 42 di Saint-Pantaléon, 40 di Les Fleurs, 31 di Allein, 2 di Champorcher, 24 di Introd (innesto SS26 direzione Courmayeur), 43 Gressoney, 18 Pila, 38 Gignod, 28 di Bionaz, 44 della Valle del Lys, 47 di Cogne, 23 di Valsavarenche, 24 di Rhêmes, 1 di Perloz, 29 di Doues, 39 del Colle d’Arpy, 37 di Ville sur Nus, 26 di Cerellaz, la regionale 36 per Saint Barthélemy al chilometro 12, causa caduta piante, e la 30 di Ollomont. Diverse chiusure sono state segnalate lungo strade comunali. Chiusura anche della strada statale 26 a Montjovet, per un breve tratto (tra km 67 e km 68). La circolazione viene garantita da una deviazione in loco. Ancora chiusa la statale 27 per precauzione dal km 10. Sono inoltre sospese diverse corse del trasporto pubblico locale.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito il link per l’accesso diretto alla pagina con le previsioni meteo per la principale città della regione.

