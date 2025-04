Maltempo Valle d’Aosta: riaperte diverse strade regionali, 2.446 utenze senza energia

MeteoWeb

Sono diverse le strade riaperte in Valle d’Aosta dopo la forte ondata di maltempo che ha colpito la regione. L’amministrazione regionale ha comunicato che, dopo le chiusure, risultano percorribili le strade regionali: 1 di Perloz, 2 di Champorcher, 23 di Valsavarenche (fino a Eaux Rousses), 24 di Rhemes, 28 di Bionaz, 29 di Doues, 30 di Ollomont (a fasce orarie), 39 del Colle d’Arpy, 41 dei Salassi (qualche tratto chiuso ma nessun abitato isolato), 43 di Staffal.

Stop alla circolazione lungo la regionale 44 della valle del Lys solo oggi tra le 9.30 e le 13.30, per consentire l’ultimazione dei lavori dopo i danni causati da frane e colate detritiche. La 44 di Cogne apre solo oggi tra le 7 e le 20 con servizio di guardiania, per poi chiudere di notte.

Sono chiuse le regionali: 17 di Roisan (dal km 7+000 al km 8+530), 18 di Pila fino all’incrocio con la Sr 40 di Les Fleurs (aperta), 29 di Doues dal km 3+500, 31 di Allein, 38 di Arpuilles dal km 7+100 al km 8+880, 42 di San Pantaléon dal km 1+400. Resta la chiusura della strada statale 26, con deroga per mezzi di soccorso e residenti, a Montjovet, nel tratto tra il km 67 e il km 68. La circolazione viene garantita da una deviazione sul posto.

Per quanto riguarda l’erogazione della corrente elettrica, sono diminuite a 2.446 le utenze che non sono ancora raggiunte in Valle d’Aosta – l’1,88% del totale – dopo il maltempo dei giorni scorsi: lo ha comunicato, interpellato dall’ANSA, Giorgio Pession, presidente e amministratore delegato di Deval, la società che si occupa della distribuzione dell’energia elettrica in Valle d’Aosta e che sta lavorando al ripristino delle linee. Giovedì scorso, all’apice dei danni provocati dalle precipitazioni, i contatori scollegati erano circa 25mila, su un totale di 130mila.

