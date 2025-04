Maltempo Veneto, bimba cade nel greto del fiume Leogra e rischia di essere travolta

MeteoWeb

Questa mattina intorno alle 9.40, i Vigili del Fuoco sono intervenuti sul ponte di Magrè, tra via Trento e Trieste a Schio (Vicenza), per soccorrere una bambina che, dopo essere scivolata dalla strada, si trovava a ridosso delle acque del torrente Leogra, rischiando di essere trascinata via dalla piena. L’intervento è stato condotto congiuntamente ai Carabinieri già presenti sul posto. I soccorritori hanno raggiunto la bambina attraverso una serie di gradoni, riuscendo ad afferrarla, mentre la squadra predisponeva un paranco per il recupero dall’alto. Una volta messa in sicurezza, la bambina è stata coperta con un maglione di uno dei soccorritori e una metallina per proteggerla dal freddo. Successivamente, un operatore speleo-fluviale dei Vigili del Fuoco ha completato il salvataggio, affidandola poi al personale del Suem, che l’ha trasportata all’ospedale di Santorso per ulteriori accertamenti.

Secondo una prima ricostruzione, la bambina si trovava con la madre all’interno di un laboratorio di analisi vicino al ponte quando, eludendo la sorveglianza del genitore, è riuscita ad allontanarsi. Poco dopo, è scivolata pericolosamente fino a ritrovarsi a ridosso delle acque del torrente, dando il via alla delicata operazione di soccorso.

