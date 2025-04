Maltempo Veneto, tornado a sud di Verona: serre danneggiate | VIDEO

MeteoWeb

Non solo pioggia e forte vento. Nell’ambito della forte ondata di maltempo che sta colpendo il Nord, in Veneto si è anche verificato un tornado. In particolare, la tromba d’aria ha colpito a sud di Verona, danneggiando alcune serre. Inoltre, nella provincia, sono oltre 40 gli interventi dei Vigili del Fuoco per alberi caduti e danni da vento. Raffiche di forte vento hanno causato danni diffusi in diverse zone della provincia. Il bilancio provvisorio parla di 41 interventi completati e 6 ancora in corso, con oltre 20 richieste in attesa, già valutate e inserite in una scala di priorità basata sulla gravità delle situazioni. Le operazioni hanno riguardato in particolare alberi abbattuti, tetti scoperchiati, pali della luce caduti e cavi elettrici divelti, in alcuni casi con ripercussioni anche sulla viabilità e sulla sicurezza pubblica.

Maltempo Veneto, le immagini del tornado a sud di Verona

