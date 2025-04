Maltempo Veneto, il punto nel Vicentino: 50 interventi dei Vigili del Fuoco, metà a Valdagno

MeteoWeb

Dal pomeriggio di ieri, sono oltre 50 gli interventi nella provincia di Vicenza a causa del maltempo, di cui la metà a Valdagno, dove questa notte hanno perso la vita due persone per il crollo del Ponte dei Nori. È il bilancio dei soccorsi che hanno lavorato nel Vicentino, in particolare nella zona ovest, dopo la riunione in prefettura del Centro Coordinamento Soccorsi (CCS), alla presenza di rappresentanti delle Forze dell’Ordine, della Polizia Stradale, dei Vigili del Fuoco, della Sala Operativa di Protezione Civile della Regione del Veneto, della Protezione Civile della Provincia, dei Comuni coinvolti, della RFI, della Centrale Operativa SUEM 118, della Società Vi.abilità.

I danni maggiori sono stati registrati in ampie zone dei comuni di Arzignano, Brogliano, Cornedo Vicentino, Recoaro Terme, Schio, Trissino: colpita, in particolare, la comunità di Valdagno.

Sono stati attivati complessivamente 12 Centri Operativi Comunali, ad Arzignano, Chiuppano, Carrè, Trissino, Valbrenta, Valdagno, Valli del Pasubio, Brogliano, Monte di Malo, Piovene Rocchette, Posina, Recoaro Terme, San Vito di Leguzzano, Santorso, Schio, Torrebelvicino per coordinare le attività per fronteggiare la situazione di emergenza.

Dal pomeriggio di ieri, l’Ufficio del Genio della Regione del Veneto ha attivato il servizio di piena e sono stati aperti i bacini di laminazione di Montebello Vicentino e di Caldogno per contenere il deflusso dei fiumi in piena.

Viabilità

Per quanto riguarda la situazione della viabilità provinciale, nel pomeriggio di oggi è stata riaperta, a senso unico alternato, la SP246 al km 28 che collega i Comuni di Valdagno e Recoaro Terme. Sono intervenute, inoltre, numerose squadre di volontari di Protezione Civile dotate di attrezzature e mezzi di soccorso che hanno fornito un significativo ausilio nella gestione delle situazioni più critiche.

Nel pomeriggio di oggi si è riunito nuovamente in Prefettura il Centro Coordinamento Soccorsi per un ulteriore punto di aggiornamento all’esito del quale – conclude la prefettura – “si è preso atto, anche in conseguenza del graduale miglioramento delle condizioni meteo, dell’assenza di nuove criticità”.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.