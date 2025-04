Maltempo Veneto: Zaia dichiara lo stato di emergenza | FOTO

MeteoWeb

“Ho dichiarato lo stato di emergenza“: è quanto ha affermato il presidente della Regione Veneto Luca Zaia in conferenza stampa, a seguito dell’ondata di maltempo, che nella regione ha provocato 2 morti. “Sarà compito dei sindaci raccogliere e segnalare la lista dei danni“, ha spiegato Zaia. “Le nostre opere hanno funzionato: il bacino di Montebello contiene effettivi 6 mln metri cubi, 3,8 mln a Caldogno 3,5 mln a Trissino. Se non avessimo avuto i bacini sarebbe stata un’altra tragedia, le preoccupazioni è che abbiamo bisogno di fare ancora opere idrauliche, 2010 ci ha permesso di mettere a terra il piano Marshall per mettere in sicurezza il territorio“.

“Rinnovo le condoglianze alla signora che ha perso un marito e un figlio a Valdagno. Una tragedia come questa era impensabile, il papà, ho saputo, faceva parte parte di un’ associazione di volontariato, e probabilmente erano in strada per portare il loro aiuto“, ha sottolineato Zaia nel corso del punto stampa sul maltempo nella sede della Protezione Civile a Marghera (Venezia). Al momento ci sono 7 persone evacuate nel Vicentino, l’area più colpita. “Il Vicentino crea sempre difficoltà e ci sono delle parti del territorio di cui siamo preoccupati come ad esempio il Piave che, quando arriva a piene importanti, cuba 5mila metri cubi al secondo circa un palazzo alto 5 km, che è una cosa folle e noi non siamo in grado di contenerlo. Un altro tema è la fragilità degli argini, fiumi pensili che corrono sul piano campagna, gli argini sono il punto di debolezza del nostro sistema idraulico. Abbiamo spesso sfondamenti arginali e sono migliaia di chilometri di argini“, ha concluso.

Il presidente del Veneto ha anche invitato “a stare distanti dai ponti e dagli argini“. “I sindaci – ha precisato Zaia – saranno parte diligente per il censimento dei danni, non solo nel Vicentino ma anche nella zona del Garda, dove ci sono stati alcuni problemi. La lista dei comuni è aperta, può essere integrata, con la procedura per cui chiediamo la documentazione fotografica sulle opere per ‘cristallizzare’ la situazione dei danni, raccogliere le dichiarazioni e fare la contabilità dei danni“.

